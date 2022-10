Háború

Az ukránok halálra fagyhatnak ezen a télen - Kijev polgármestere

Sok ukrán "halálra fagyhat" a következő hónapokban, ha a Nyugat nem segít nekik megbirkózni az ország energetikai infrastruktúráját ért orosz légicsapások miatt fenyegető válsággal - mondta Vitalij Klitschko kijevi polgármester pénteken a brit médiának.



A The Daily Telegraphnak nyilatkozva Klitschko, a korábbi nehézsúlyú ökölvívó bajnok elismerte, hogy Ukrajnának hatalmas kihívásokkal kell szembenéznie. "Mindent megteszünk, amit csak tudunk, hogy megmentsük és megvédjük az embereink életét" - mondta a polgármester az újságnak.



A tisztviselő elmondta, hogy csapatának sikerült számos áramfejlesztőt beszereznie, miközben 1000 mobil fűtőpontot készítettek elő Kijevben, felkészülve az általa "legrosszabb forgatókönyvnek" nevezett esetre.



Klitschko jelezte, hogy Ukrajnának nemcsak nyugati fegyverekre és légvédelmi rendszerekre, hanem takarókra, téli ruhákra és generátorokra is sürgősen szüksége van.



"A humanitárius probléma veszélyére" hivatkozva arra is felszólította az országból elmenekült ukránokat, hogy ha tehetik, maradjanak távol ezen a télen. "De a fő célunk az, hogy visszahozzuk az embereinket, Ukrajna legnagyobb értéke a polgáraink és az embereink" - tette hozzá.



A polgármester megjegyzései Irina Verescsuk ukrán miniszterelnök-helyettes korábbi megjegyzéseit idézik. A héten felszólította azokat az ukránokat, akik az orosz katonai offenzíva kezdete után távoztak, hogy az energetikai infrastruktúrát ért moszkvai csapások miatt ne térjenek haza tavasz előtt.



Eközben Jurij Vitrenko, az állami tulajdonú Naftogaz energetikai óriásvállalat vezetője arra figyelmeztette honfitársait, hogy Ukrajna minden idők legkeményebb telével néz szembe, miközben azt állította, hogy az orosz légicsapások tönkretették "az energiatermelő erőművek mintegy 40%-át".



Ukrajnában rendszeres áramkimaradások tapasztalhatók, amióta Moszkva október 10-én tömeges csapásokat mért energetikai létesítményei, köztük erőművek ellen, miután Kijevet orosz infrastruktúra elleni terrortámadásokkal vádolta, többek között a stratégiai fontosságú krími híd ellen.



A humanitárius katasztrófa elhárítására tett kísérletként az EU a múlt héten új sürgősségi menedékhely- és téliesített létesítmények programját jelentette be Ukrajna számára, és további 175 millió eurós (174 millió dollár) humanitárius segélyt ígért a lakosság legkiszolgáltatottabb részeinek Ukrajnában és a szomszédos Moldovában.



A hónap elején az Egyesült Államok, Ukrajna legnagyobb nemzetközi támogatója, felajánlotta, hogy 55 millió dollár értékű gyorssegéllyel támogatja Kijevet. A csomag fűtési infrastruktúrába történő beruházásokat, generátorok beszerzését és más, az ukránok melegen tartását szolgáló eszközöket tartalmaz.