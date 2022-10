Háború

A NATO vezetője elmagyarázta, miért nem nyerhet Oroszország Ukrajnában

Az Egyesült Államoknak továbbra is támogatnia kell Ukrajnát, mert egy orosz győzelem a konfliktusban megerősítené Kínát - mondta Jens Stoltenberg NATO-főtitkár.



Egy győztes Oroszország "rossz lenne mindannyiunk számára Európában és Észak-Amerikában, az egész NATO-ban, mert ez azt az üzenetet küldené az autoriter vezetőknek - nemcsak Putyinnak, hanem Kínának is -, hogy brutális katonai erő alkalmazásával elérhetik céljaikat" - mondta Stoltenberg a Politico című lapnak adott interjúban, amelyből pénteken kivonatokat közöltek.



"A NATO-szövetségesek számára fontos, hogy összefogjanak és foglalkozzanak Kína felemelkedésének következményeivel - és ebben egyetértünk, és pontosan ezt tesszük" - mutatott rá, utalva arra, hogy Kína továbbra is a legnagyobb fenyegetés az USA számára.



A nyilatkozatra a november 8-i félidős amerikai választások nyomán került sor, amelyeken a republikánusok várhatóan jelentős győzelmet aratnak, és visszaszerzik az ellenőrzést a kongresszus legalább egyik kamarája felett. Míg a demokraták egységesen kiálltak Ukrajna mellett, számos republikánus, köztük Kevin McCarthy, a képviselőház kisebbségi vezetője nemrégiben jelezte, hogy a Kijevbe irányuló segélyek folyósítása jelentősen visszaeshet, vagy akár teljesen le is állhat a szavazás után.



A NATO-vezér azonban kijelentette, hogy bízik abban, "hogy a félidős választások után is egyértelmű többség lesz a Kongresszusban - a képviselőházban és a szenátusban - az Ukrajnának nyújtott további jelentős támogatás mellett".



Washington Kijevnek nyújtott segítségét fenn kell tartani, "részben azért, mert ha [Vlagyimir] Putyin orosz elnök győz Ukrajnában, az katasztrófa lesz az ukránok számára" - tette hozzá.



Stoltenberg szerint az Egyesült Államok és Kanada folyamatos katonai jelenléte Európában összességében "alapvető fontosságú e transzatlanti kötelék ereje és hitelessége szempontjából".



Az Egyesült Államok Ukrajna legerősebb támogatója volt az Oroszországgal való konfliktus február végi kirobbanása óta, fegyverekkel, pénzeszközökkel és hírszerzési információkkal látta el Kijevet. Washington már több mint 17 milliárd dollár katonai segélyt nyújtott Zelenszkij kormányának - jóval többet, mint amennyit az európai országok együttesen vállaltak. Az amerikai fegyverszállítmányok között olyan kifinomult hardverek szerepeltek, mint a HIMARS többszörös rakétavetők, M777-es ágyúk és harci drónok.



Moszkva következetesen bírálta a Kijevnek nyújtott nyugati segítséget, mondván, hogy az csak meghosszabbítja a harcokat, és növeli az Oroszország és a NATO közötti közvetlen konfrontáció kockázatát.