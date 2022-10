Energiaválság

Oroszország olajmegaprojektet csinál a sarkvidéken, de csak a baráti országokat hívta meg

A Rosznyeft orosz energetikai óriásvállalat, amely a több milliárd dolláros Vosztok Oil projektet fejleszti az Északi-sarkvidéken, úgynevezett "baráti" országok cégeit hívta meg, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez.



A zászlóshajó energetikai program 52 engedélyezett területet foglal magában Krasznojarszk régió északi részén és a Jamalo-Nyenyec Autonóm Körzetben, ahol 13 olaj- és gázmező található.



"A projekt megvalósítása a korábban bejelentett ütemterv szerint folytatódik. Örülünk, hogy minden barátunkat, köztük a Socart [az azerbajdzsáni olaj- és gázipari vállalat] is a projekt résztvevői között láthatjuk" - mondta Igor Szecsin, a Rosznyeft vezérigazgatója csütörtökön a bakui Veronai Eurázsiai Gazdasági Fórumon.



Szecsin szerint a Vosztok Oil projekt lehetővé teheti a délkelet-ázsiai, indiai és kínai piacok minden növekvő keresletének kielégítését. Megjegyezte, hogy Oroszország, miután meghozta a stratégiai döntést a "Kelet felé fordulásról", szisztematikusan növeli az energiahordozók szállítását az ázsiai-csendes-óceáni térségbe. Az orosz olajexport Kínába és Indiába 2021-ben meghaladta a 80 millió tonnát - mondta.



Szecsin korábban azt mondta, hogy a Vosztok Oil 2024-ig akár 30 millió tonna olajat is szállíthat az északi tengeri útvonalon keresztül. Összességében a projekt a vezérigazgató szerint az első szakaszban évente akár 50 millió tonna olaj kitermelését, szállítását és átrakodását biztosítja majd, a második szakasz befejeztével pedig akár 100 millió tonnát is.



Vlagyimir Putyin orosz elnök "hatalmasnak és ígéretesnek" nevezte a Vosztok Oil projektet.