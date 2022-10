Ukrajnai háború

Elmenekült Oroszországból Kszenyija Szobcsak ismert orosz televíziós műsorvezető

Oroszországból Litvániába távozott Kszenyija Szobcsak ismert orosz rádiós és televíziós műsorvezető, újságíró, színésznő, volt elnökjelölt - közölte csütörtökön Darius Jauniskis, a litván hírszerzés vezetője.



Jauniskis a litván közszolgálati rádiónak nyilatkozva elmondta, hogy a 40 éves médiaszemélyiség izraeli útlevéllel utazott be a balti állam területére. "Nincs szüksége vízumra, idejöhet, és 90 napig itt maradhat, ha nem tévedek" - tette hozzá.



Kszenyija Szobcsak a néhai Anatolij Szobcsak lánya, aki az 1990-es években Szentpétervár polgármestere és Vlagyimir Putyin jelenlegi orosz elnök politikai mentora volt. Ezért jóval több szabadsággal bírt Oroszországban más ellenzékieknél.



A héten azonban az orosz hatóságok zsarolás gyanújával őrizetbe vették az újságírónő egyik bizalmasát. Az orosz állami média szerint Kszenyija Szobcsak ellen is nyomozás indult. Marija Zaharova külügyi szóvivő azt sejtette, hogy a zsarolásnál "súlyosabb" vádak vannak a televízióssal szemben.



A három balti állam és Lengyelország Oroszország ukrajnai hadművelete miatt nemzetbiztonsági okokra hivatkozva sok orosz állampolgárt nem enged be. "Egyelőre nincsen semmilyen konkrét hírszerzési értesülésünk arról, hogy veszélyt jelenthetne a litván államra" - mondta Jauniskis Szobcsakról.