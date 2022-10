Illegális bevándorlás

A tervezett olaszországi kikötőzár híre miatt több migráns indul útnak

A tervezett olaszországi kikötőzár híre miatt az utóbbi napokban több migráns indult útnak a Földközi-tengeren az olasz partok felé mint korábban a hatóságok csütörtöki közlése szerint. Ezen a napon is szünet nélkül érkeztek a kikötőkbe az emberekkel teli hajók, csak Lampedusára az éjszaka több mint kétszázan érkeztek.



A szombaton beiktatott, Giorgia Meloni vezette új, jobboldali olasz kormány a minap bejelentette, hogy lezárják a kikötőket az illegális migránsok előtt.



Az utóbbi huszonnégy órában ezren érkeztek a dél-olaszországi Calabriába, amely Lampedusa után a migránshajók második számú kikötőpontjának számít. A háromszázötven fős lampedusai migránstáborban ismét több mint ezren szoronganak. Közülük mintegy ötszáz embert át akarnak szállítani Szicíliára.



Az afrikai partokhoz legközelebbi olasz szigeten csütörtökön újabb két holttestet vetett partra a tenger. Velük már tizenegyre nőtt azoknak a holttesteknek a száma, amelyeket az utóbbi napokban találtak a sziget körül. Kivétel nélkül migránsok voltak. A lampedusai polgármester a tetemek azonnali elszállítását sürgette, mivel a szigeten nincs elég hűtőkamra, és a temetőben sincs már hely.



"Üzenet az emberkereskedőknek és cinkosaiknak: a jobbközép választási programja szerint Olaszország nem tűri tovább az illegális bevándorlást és a kontroll nélküli kikötést. A külföldi civilszervezetek ehhez tartsák magukat!" - írta Twitter-fiókján Matteo Salvini, a kikötőkért is felelős infrastrukturális miniszter. Arra utalt, hogy az emberkereskedők cinkosainak a nem kormányzati szervezetek migránsokat fedélzetre vevő hajóit tartja.



Matteo Piantedosi belügyminiszter első rendelkezésével az olasz nemzetbiztonságra veszélyesnek nyilvánította a norvég felségjelzésű Ocean Viking és a német zászló alatt hajózó Humanity1 civilhajókat, amelyek jelenleg még nemzetközi vizeken tartózkodnak, kikötési engedélyre várva Máltától vagy Olaszországtól. A két hajón több mint négyszázan vannak.



Újraindította tevékenységét a Mediterranea olasz szervezet egyik hajója is, a Sea-Watch német szervezet pedig repülőgéppel követi a Líbiából induló hajók mozgását. A Sea-Watch mikroblogján megjelent felvétel szerint a líbiai parti őrség lelövéssel fenyegette a repülőt.



"Végső soron azt szeretnénk, ha a Földközi-tengeren egyáltalán nem lennének migránsokat szállító hajók. Elsőként megerősítjük az együttműködést azokkal az országokkal, amelyekből a migránsok elindulnak" - jelentette ki a belügyminiszter a Tg5 tévében szerda este. Piantedosi hozzátette, hogy Róma mindenekelőtt Tunéziával, Líbiával, Egyiptommal és Algériával akar megegyezni arról, hogy hány migráns indulhat el partjaiktól.

A prefektusból lett belügyminiszter hozzátette: igent mond az emberéletek mentésére, de nemet az NGO-hajók kikötésére. Emlékeztetett arra, hogy hétfő óta a parti őrség háromezer embert mentett ki a tengerből az olasz vizeken.



Riccardo Noury, az Amnesty International nemzetközi jogvédő szervezet olaszországi szóvivője szerint a jobboldali kormánnyal visszatért az az időszak, amelyben "bűnözőknek nyilvánítják a nem kormányzati szervezeteket, és hajóikat nem engedik kikötni". Noury elfogadhatatlannak nevezte a római kormány elképzelését, hogy a regisztrációs központokat Afrikába helyezzék át: "így az Európai Unióba való belépésről éppen azokban az országokban döntenének, ahonnan az emberek el akarnak menekülni".



A római belügyminisztérium adatai szerint 2016 és 2021 között több mint 436 ezren érték el az olaszországi partokat, az idei év eleje óta pedig több mint 79 ezren érkeztek.