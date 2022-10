Koronavírus-járvány

Románia a leszállított oltások felét tudta csak felhasználni, és kihátrálna a vakcinaszerződésből

Románia a már leszállított koronavírus elleni oltások felét tudta csak a lakosság immunizálására felhasználni, és szeretne kihátrálni a közös európai uniós vakcinabeszerzési szerződésből - közölte csütörtökön a News.ro hírportál az egészségügyi minisztérium adatait ismertetve.



A portál adatigénylésére válaszolva a tárca közölte: eddig 33 millió 655 ezer adag koronavírus elleni vakcina érkezett az országba, amiből az oltási kampány kezdete - 2021. december 27. - óta 16,9 millió dózist adtak be, illetve 3,7 millió már átvett, a regionális központoknak szétosztott vakcinát a beszerzési áron értékesítettek. Azt azonban, hogy ez milyen vételárat takar, a tárca nem volt hajlandó közölni, mivel a vakcinabeszerzési szerződés szerint bizalmas információnak minősül.



A készleten lévő 13 millió vakcinából 3 milliónak már lejárt a szavatossági ideje, ezek megsemmisítése a tárca becslése szerint mintegy 300 ezer lejbe (25 millió forint) fog kerülni.



Az egészségügyi minisztérium azt is megerősítette, hogy tárgyalásokat folytat az Európai Bizottsággal és a vakcinagyártókkal annak érdekében, hogy csökkentse a (korábban megkötött szerződések értelmében) jövőben leszállítandó oltóanyag mennyiségét. A tárca jelezte: Romániának a 2020-21-es időszakra szóló leszerződött mennyiségből 7,1 millió, a 2022-23-as időszakra szóló mennyiségből pedig 6,5 millió dózist sikerült a gyártó raktáraiból más érdekelt országokba irányítania, így ezeket nem kellett kifizetnie.



Alexandra Rafila egészségügyi miniszter keddi sajtóértekezletén burkoltan arra utalt, hogy Románia csak akkor juthat hozzá a jelenleg terjedő vírusmutációk ellen kifejlesztett, az Omikron BA4-es és BA-5-ös alvariánsa ellen hatékonyabb új vakcinához, ha sikerül megállapodnia a gyártókkal az eredeti megállapodásban szereplő vakcinamennyiség csökkentéséről. Rafila szerint több százmillió euróról van szó: az egyik gyártótól az eredeti megállapodás szerint Romániában idén 11,2 millió dózist kellene átvennie, egy másik gyártótól pedig még a tavalyi évre szóló szerződésben szereplő 4,5 millió adagot sem vették át.



A 19 millió lakosú Romániában 8 millió 139 ezer ember, a beoltható (5 év feletti) lakosság 44,9 százaléka kapott legalább egy adag koronavírus elleni oltást. Az immunizáció szinte teljesen leállt az egészségügyi veszélyhelyzet márciusi feloldása után: az azóta eltelt fél évben alig 25 ezerrel emelkedett a beoltottak száma. A május közepe óta igényelhető negyedik adagot is csak 20 ezren kérték, vagyis az ország lakosságának alig több mint egy ezreléke.

A szeptemberi tanévkezdés utáni héten bekövetkezett megtorpanás ellenére Romániában továbbra is lefelé tart a járványgörbe. Az egészségügyi minisztérium napi helyzetjelentéseiből kiderült: az utóbbi héten 20 százalékkal kevesebb új fertőzést diagnosztizáltak, mint egy héttel korábban, 500 alá csökkent az átlagos napi esetszám. A kórházakban 770 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 106-an szorulnak intenzív terápiára.



A koronavírusnak tulajdonított haláleseteknél az utóbbi két hétben a napi 5 áldozat számított átlagosnak Romániában.