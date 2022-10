Vatikán

Ferenc pápa: az internetes pornó fogyasztása olyan bűn, amit papok és apácák is elkövetnek

Az internet veszélyei is szóba kerültek hétfőn, amikor Ferenc pápa a Rómában tanuló papnövendékekkel találkozott.



Az egyházfő arról beszélt, hogy nem szereti a modern eszközöket: amikor Argentínában püspökké szentelték, kapott egy mobiltelefont, amin egyszer felhívta húgát, majd vissza is adta.



Nem az én világom, de muszáj használni - mondta.



Az olasz ANSA hírügynökség további részleteket is megosztott a találkozóról: eszerint Ferenc pápa azt mondta, hogy az internetes pornó fogyasztása olyan bűn, amit papok és apácák is elkövetnek.



"Az ördög így talál utat" - vélte az egyházfő, külön felhívva a figyelmet arra, hogy nemcsak a bűncselekménynek minősülő pornográfiára gondol, amiben például gyerekeket bántalmaznak, de maga a pornográfia is messze van a normalitástól. Ferenc pápa szerint az internetes pornó a vallásos embereket is megkísérti, és meggyengíti a lelküket - írja az RTL.