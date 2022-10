Háború

Egy orosz repülőtér fake repülési élményt árul

Egy orosz repülőtér a repülés előtti - olykor igazán kényelmetlenségnek számító - ceremóniát kínálja ügyfeleinek, mégpedig csomagban - viszont a tényleges repülés nélkül -, ezzel próbál ugyanis megbirkózni az Ukrajnával folytatott háború kezdete óta Oroszországban uralkodó káosszal.



Mint ismeretes, az orosz Szövetségi Légi Szállítási Ügynökség az Anapa repülőtérről induló összes járatot felfüggesztette az ukrajnai orosz invázió februári kezdetén. Anapa közel van az Oroszország és az Oroszország által 2014 óta megszállt ukrán Krím félsziget közötti határhoz.



A bezárások az orosz repülőkkel szembeni korlátozások szélsőséges példáját jelentik. Számos rendszeres célállomás elérhetetlenné vált az invázió kezdete után, mivel több tucatnyi ország lezárta légterét az orosz gépek előtt.



Az 1500 orosz rubelbe, azaz 24 dollárba kerülő utazás magában foglalja a bejelentkezést, a biztonsági ellenőrzést, a várakozást a kapunál, és a felszállást egy olyan gépre, amely nem megy sehova.



Az ügyfelek meglátogathatják a pilótafülkét, és a fedélzeten ételt is kapnak - számolt be a The Insider.



A repülőgép úgynevezett vízi tisztelgést is kap, ami általában csak ünnepélyes eseményekkor történik, a gép ugyanis a tűzoltóautók által kibocsátott vízcsóvák alatt halad át.



Az "I Wanna Fly" túra hasonló ahhoz, amikor a COVID-19 járvány idején kínáltak a különböző légitársaságok "repüléseket a semmibe" csomagban, bár ezek gyakran felszállással jártak.