Ukrán vezérkar: csaknem egy tucat támadást vertek vissza az ukrán csapatok

2022.10.26 20:13 MTI

Az ukrán csapatok szerdán visszavertek 11 ellenséges támadást az ország területén, eltaláltak három parancsnoki állást, hat élőerő-, fegyver- és hadifelszerelés-koncentrációs területet, valamint két orosz lőszerraktárt - számolt be az ukrán vezérkar esti harctéri helyzetjelentésében.



A harcok java része Donyeck megyében zajlott, az orosz erők főleg Bahmut és Avgyijivka irányában hajtottak végre támadó műveleteket. A jelentés szerint a nap folyamán az orosz erők egy különálló rakétacsapást indítottak, és 11 támadást hajtottak végre rakéta-sorozatvetőkkel. Ágyúkkal, harckocsikkal és rakétatüzérségi fegyverekkel támadtak Harkiv megyében Kupjanszk, délen a mikolajivi régióban Novopavlivszk, valamint délkeleten Zaporizzsja irányában.



A vezérkar kitért arra, hogy az oroszok változatlanul korlátozzák a civilek szabad mozgását az általuk megszállt területeken. Kiemelte, hogy a Harkiv megyében lévő Pervomajszke falu helyi lakosainak tilos elhagyniuk a települést.



A vezérkar értesülései szerint az Oroszországi Föderációban folytatódik az emberveszteség pótlása, többek között a brjanszki terület büntetés-végrehajtási intézményeiben őrzött rabok közül is toboroznak utánpótlást.



A vezérkar megerősített információk alapján beszámolt arról, hogy a luhanszki régióban lévő Korzsove és Mikolajivka településeken szerdán hatvan orosz katona, köztük legalább tíz tiszt halt meg.



Az ukrán légierő déli parancsnokságának jelentése szerint Herszon megye fölött lelőttek egy orosz K-52-es csapásmérő helikoptert.



Andrij Jermak, az ukrán elnöki iroda vezetője a Telegram üzenetküldő alkalmazáson arról tájékoztatott, hogy egy újabb fogolycserében tíz ukrán katona nyerte vissza szabadságát, továbbá átvették az orosz féltől egy elesett amerikai önkéntes holttestét. Jermak arra nem tért ki, hogy Kijev cserébe hány orosz foglyot adott át.



Az Ukrajinszka Pravda hírportál beszámolója szerint szerda délután kétszer is volt az egész országra kiterjedő légiriadó.