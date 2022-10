Ukrajnai háború

Nemcsak 'nácitlanítani', de 'sátántalanítani' is akarja az orosz vezetés Ukrajnát

Vlagyimir Putyin egyik legelső indoka Ukrajna megtamádására az volt, hogy az ukrán vezetés tele van náci tagokkal, ezért az országot "nácitlanítani" kell.



A 444 számolt be róla, hogy most egy új szó is megjelent a putyini propagandagépezetben, méghozzá a "sátántalanítás".



Olekszij Pavlov az orosz Biztonsági Tanács titkára az aif.ru oldalnak írt cikkében a következőket írja: "Úgy vélem, hogy a "különleges katonai művelet" folytatásával egyre sürgetőbbé válik Ukrajna sátántalanítása, vagy ahogy Ramzan Kadirov csecsen köztársasági vezető találóan fogalmazott, "teljes desátánizációja".



Továbbá, hogy a "Sátán Egyháza", ami "elterjedt Ukrajnában, egyike az Egyesült Államokban hivatalosan bejegyzett vallásoknak".



Szerinte: "Az egyik cél az ukránok elméjének megreformálása, a kényszerítés az évszázados hagyományok elhagyására, az ortodox hitet, az iszlámot és a judaizmust hordozó valódi értékek betiltása. A hálózati manipuláció és a pszicho-technológiák segítségével az új hatóságok Ukrajnát államból totalitárius hiperszektává változtatták"



Pavlov azt is megjegyzi, hogy az ukrán politikusok is tagjai a hiperszektának - jelentsen ez bármit is - akiknek nézetei ellentétesek a normális emberek nézeteivel.