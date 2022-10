Felkavaró videó: felgyulladt a rendőrök elől menekülő férfi, miután sokkolóval rálőttek

A 38 éves Christopher Gaylort azért akarták igazoltatni a rendőrök, mert nem volt rendszám a motorján. A férfi nem állt meg a rendőröknek, elkezdett menekülni előlük - írja az RTL. A rendőrök elkezdték üldözni a motorost, aki végül Little Rock külvárosi részénél ugrott le a járműről. A férfi futva menekült volna tovább, azonban a rendőrök utolérték, majd sokkolóval lőttek rá.



Ennek következtében a menekülő férfi váratlanul lángolni kezdett.



A tűz úgy keletkezett, hogy Gaylor hátizsákjában volt egy benzinnel teli kanna. A rendőrök eloltották a férfit, de súlyos égési sérüléseket szenvedett. Az eset október 13-án történt, de a férfi még mindig kórházi kezelésre szorul. Mint utólag kiderült: Gaylor azért nem akart megállni a rendőröknek, mert nem volt érvényes jogosítványa, emellett a motorja sem volt regisztrálva, sőt biztosítása sem volt.

Police in Arkansas chase a suspect who, it turns out, had a can of gasoline in his backpack. When an officer uses a taser on him, bad things result. pic.twitter.com/rrKNjpZEZo