Ukrajnai háború

Scholz: egy emberöltőig tarthat Ukrajna újjáépítése

Egy egész nemzedékre szóló feladat lesz Ukrajna újjáépítése, amelyet úgy kell végrehajtani, hogy a jövendő EU-s tagország az egységes belső piac részévé válhasson - mondta Olaf Scholz német kancellár hétfőn Berlinben.



A kormányfő az 5. német-ukrán üzleti fórumon kiemelte, hogy "minél koordináltabb és átláthatóbb" lesz Ukrajna újjáépítésé, annál nagyobb lesz a magánvállalatok hajlandósága arra, hogy beruházzanak az országban.



Ugyanakkor a befektetők azt is tudják, hogy olyan országba viszik a pénzüket, amely nemcsak jó befektetési környezetet, mindenekelőtt jól képzett és erősen motivált munkaerőt kínál, hanem megszerzi az EU-tagságot - tette hozzá Olaf Scholz.



"Aki Ukrajnában végez beruházást, az az Európai Unió jövőjébe fektet be" - fogalmazott a német kancellár. Az orosz elnök Vlagyimir "Putyin háborúja összeforrasztott bennünket, soha nem volt még világosabb Ukrajna európai jövője" - tette hozzá.



Aláhúzta, hogy Ukrajnának remek adottságai vannak, például az energetika területén megfelelő beruházásokkal tranzitországból a fenntartható módon megtermelt energia exportőrévé fejlődhet.



Azonban a kijevi vezetésnek is vannak tennivalói, erősíteni kell a jogállamiságot és az átláthatóságot, és "még elszántabban kell küzdeni a korrupció ellen" - mondta Olaf Scholz.



Denisz Smihal ukrán miniszterelnök kiemelte, hogy az Oroszország által a hazája ellen indított háború már mintegy 750 milliárd dollár kárt okozott, ami önmagában is jelzi az újjáépítés feladatának nagyságát. Azonban az újjáépítés nem egyszerűen helyreállítás, hanem átalakítás, "rekonstrukció helyett transzformáció" lesz, vagyis a modern, EU-tag Ukrajna felépítése - fejtette ki Denisz Szmihal, hozzátéve, hogy Ukrajna a mezőgazdaságtól a közlekedésen át az iparig "hihetetlen lehetőségeket" kínál minden cégnek, amely bekapcsolódik ebbe a munkába.