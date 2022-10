Világvége

A gazdák szerint a napelemek jövedelmezőbbek, mint a mezőgazdaság

A brit földtulajdonosok azt sürgetik, hogy bárki is kerüljön hatalomra Liz Truss e heti távozása után, törölje el a távozó miniszterelnök azon terveit, hogy betiltsák a naperőműveket a mezőgazdasági területeken - jelentette a Guardian.



A földtulajdonosok egyesülete azt mondta a lapnak, hogy a kevésbé termő földeken elhelyezett napelemek lehetővé teszik számukra, hogy ha rossz évük van, kiegészítsék az élelmiszertermelést, és olcsó energiát biztosítanak a gazdaságok és a helyi területek számára.



A csütörtökön lemondott Truss és környezetvédelmi minisztere állítólag azt tervezte, hogy betiltja a napelemeket Anglia mezőgazdasági földterületeinek nagy részén, a kevésbé termelékeny mezőgazdasági területek "legjobb és legértékesebb" földterületekké való átminősítésével, az élelmezésbiztonságra hivatkozva. A Farminguk mezőgazdasági hírportál szerint a tervek "megdöbbentették és meglepték" a földtulajdonosokat.



"Számunkra ez állandó bevételi forrást jelent. Egyértelműen többet keresünk a napelemekből, mint a földművelésből" - idézte a Guardian Harry Teacher kenti gazdálkodót.



A brit mezőgazdaságot súlyosan érintette az energiaválság. Augusztusban a Farmers Weekly magazin arról számolt be, hogy azok a gazdák, akiknek idén ősszel meg kellett újítaniuk energiaszerződésüket, akár 400%-os költségnövekedéssel is szembesülhettek. A The Insider magazin szerint az egyik brit farmnak 17 millió dolláros éves számlával kell számolnia az üvegházai fűtéséhez szükséges földgázért.



Szeptemberben Liz Truss kormánya hat hónapos támogatási csomagot jelentett be, hogy segítse a brit vállalkozásokat, köztük a mezőgazdasági és vidéki vállalkozásokat a gáz- és villamosenergia-költségek kifizetésében.



A mezőgazdasági szakszervezetek azonban bírálták a tervet, mondván, hogy az kevéssé segíti őket a szükséges hosszú távú tervek elkészítésében.



A Farmers Weekly szerint a mezőgazdasági ágazat azt szeretné, ha a kormány segítené a gazdaságokat a megújuló energiába való beruházásban, hogy saját maguk termelhessék meg az áramot megújuló forrásokból.