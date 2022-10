Háború

Ezért csapódott lakóházba ismét egy orosz vadászgép - videó

A nyomozók szerint a vizsgálat két fő verzióját vizsgálják annak, hogy miért zuhant le a repülőgép Irkutszk egyik lakónegyedében. 2022.10.24 16:27 ma.hu

Műszaki problémákat vagy emberi hibát tartanak jelenleg a legvalószínűbb okoknak a szibériai Irkutszk városában vasárnap lezuhant Szuhoj Szu-30-as vadászrepülőgép tragédiájában - közölte az orosz Nyomozó Bizottság.



Mindkét pilóta meghalt, amikor a gép egy kétszintes házba csapódott, ami hatalmas tűzesethez vezetett.



"A vizsgálat az események két fő verzióját elemzi: A repülőgép-berendezések meghibásodása és a pilóta hibája" - közölte a vizsgálóbizottság hétfőn a Telegramon.



A bizottság közölte, hogy kihallgatta a repülőgép tulajdonosa, egy irkutszki székhelyű repülőgépgyártó cég munkatársait. A nyomozók üzemanyagmintákat és oxigénellátó berendezéseket is lefoglaltak, és további ellenőrzéseket végeznek a baleset helyszínén - tették hozzá.



A szerencsétlenül járt Szu-30-as éppen tesztrepülést hajtott végre, amikor Irkutszkban egy kétszintes épületbe csapódott, megrongálva egy másik közeli házat is. Az ütközés után nagy, mintegy 120 négyzetméteres tűz ütött ki, a tűzoltóknak több órára volt szükségük az oltáshoz. A környéken mintegy 150 otthon is órákra áram nélkül maradt.



A két pilóta nem katapultált a repülőgépből, meghaltak. A földön nem voltak áldozatok, mivel a ház tulajdonosai nem voltak otthon az incidens idején.



Igor Kobzev, Irkutszk régió kormányzója elmondta, hogy az ingatlantulajdonosok kártérítést kapnak az államtól. Egy külön vizsgálat fogja megállapítani, hogy ugyanazon a helyen újjáépíthetik-e az épületet, vagy új lakóhelyet kell keresniük - mondta hétfőn.



A kormányzó egyúttal elrendelte, hogy a fogyasztóvédelmi felügyelőség vegyen levegőmintákat a környéken, mivel a repülőgépből kifolyt üzemanyag környezeti károkat okozhat.



Egy forrás az RT-nek elmondta, hogy a repülőgép mintegy 20 percig keringett Irkutszk felett, mielőtt lezuhant. Amikor a Szu-30-ast egy másik repülőgép megközelítette, világossá vált, hogy a kabinban lévő mindkét pilóta eszméletlen volt - mondta.



Múlt hétfőn egy Szu-34-es vadászbombázó zuhant le az oroszországi Krasznodari terület déli részén fekvő Jeysk városának egyik lakónegyedében, 15 ember, köztük három gyermek halálát okozva.