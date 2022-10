Energiaválság

Csökken az európai gázár

A londoni ICE Tőzsde adatai szerint június 14. óta először csökkent ezer dollár alá ezer köbméterenként a gáz ára Európában a hétfői kereskedés során.



Az árak azonban továbbra is háromszor magasabbak, mint tavaly.



A hollandiai TTF adatai szerint a novemberi szállításra szóló gáz határidős ügyletek ára ezer köbméterenként 990 dollár körüli szintre mérséklődött, ami 14 százalékos csökkenést jelent a nap folyamán.



Elemzők szerint a földgázárak folytatták az októberi csökkenő tendenciát az EU tárolási szintjeiről szóló pozitív jelentések közepette. A szakértők azonban nem zárják ki egy újabb árhullám lehetőségét. Szerintük a szokatlanul hideg hónapok ismét feléleszthetik a kínálati sokktól való félelmet.



A téli ellátással kapcsolatos aggodalmak már hónapok óta foglalkoztatják az EU-t, ami az üzemanyag felhalmozására irányuló törekvéseket ösztönözte. A Gas Infrastructure Europe (GIE) adatai szerint a tartalékok már majdnem teljesen feltöltöttek, és az ötéves átlag felett vannak.



Eközben a Bloomberg a múlt héten arról számolt be, hogy annak ellenére, hogy bőséges készletekkel rendelkeznek, úgy tűnik, az EU tagállamai kevéssé tudják ellenőrizni a blokk üzemanyagkészleteit. A médiaorgánum adataira hivatkozva jelezte, hogy az Olaszországtól Hollandiáig tartó tárolókban lévő gáznak csupán mintegy 10%-a áll a nemzeti stratégiai tartalékokon keresztül a közhivatalnokok közvetlen ellenőrzése alatt. A többi a jelentések szerint nemzetközi kereskedelmi vállalatok, energiaszolgáltatók és ipari csoportok kezében van. Ezek a cégek szabadon eladhatják a legmagasabb ajánlatot tevőnek, még akkor is, ha az egy másik országban van, miközben fő érdekük a haszonkulcsuk maximalizálása.