Ukrajnai háború

Kuleba cáfolta, hogy Ukrajna "piszkos bombát" készülne bevetni

Veszélyesnek és abszurdnak nevezte Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter vasárnap azt az orosz vádat, amely szerint Ukrajna "piszkos bombát" készülne bevetni.



Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter francia és török hivatali kollégáival folytatott vasárnapi telefonbeszélgetése során állította: fennáll a veszély, hogy Ukrajna "piszkos bombát" vet be a konfliktus kiterjesztése érdekében.



Kuleba a Twitteren azt írta: "Oroszország hazugságai arról, hogy állítólag Ukrajna piszkos bomba bevetését tervezi, éppoly abszurdak, mint amennyire veszélyesek". "Először is, Ukrajna az atomsorompó-szerződés elkötelezett részese. Nincsenek piszkos bombáink és nem is tervezünk ilyeneket előállítani. Másodszor, az oroszok gyakran másokat vádolnak olyasmivel, amit ők maguk készülnek elkövetni" - tette hozzá a miniszter.