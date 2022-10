Bemászott a medve a disznóólba, de nagyon megbánta... - videó

Futótűzként terjed egy videófelvétel az interneten, amelyen egy disznóólba bemászó medve és az őt elkergető két bátor disznó látható.



Az éhes mackó mit sem sejtett, amikor úgy döntött, hogy bemászik az egiyk ingatlan udvarban található sertésólba az amerikai Connecticutban.



Épphogy átdobta magát a kerítésen, szembe találkozott a nem túl barátságos fogadtatással, ugyanis az egyik disznó azonnal rárontott, majd a a másik sem nézte ölbetett kézzel.



A felháborodott malacok végül kikergették az éhes medvét, aki így üres pocakkal és jól elverve távozott.

A black bear got more than he bargained for when he entered the pen of two brave pigs in New Milford, Connecticut | Read more: https://t.co/FXnvR1A4mi pic.twitter.com/yQjZFmd8a8