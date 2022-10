Elképesztő!

Botrány a kínai kommunista pártkongresszus zárónapján

Hszi Csin-ping elnök mellett foglalt helyet a pódiumon Hu Csin-tao volt elnök és pártvezető, ám a kongresszus záróülésén a teremőrök elvezették onnan.

Különös incidenssel zárult a a Kínai Kommunista Párt (KKP) egyhetes kongresszusa: akarata ellenére két teremőr elvezette a pódiumról a 79 éves Hu Csin-tao volt elnököt és pártvezetőt a Hszi Csin-ping állam- és pártvezető melletti helyéről. Nem sokkal előtte, a záróülésen nemzetközi operatőröket és újságírókat is felengedtek a Nagy Népcsarnok emelvényére.



A törékenynek tűnő Hu Csin-tao nem számít a jelenlegi pártvezető feltétlen támogatójának. A párton belül a Hszi által meggyengített Kommunista Ifjúsági Szövetség táborához tartozik, és a régi "kollektív" vezetési modellt képviseli, amelyben különböző frakciók képviseltetik magukat. Hu ráadásul a korbeli és hivatali időszaki korlátozások híve, amelyeket a 69 éves Hszi Csin-ping most felül akar írni.



Hu Csin-taót nem sokkal az alkotmánymódosításról szóló szavazás előtt vezették el a helyéről. Az alkotmánymódosítás tovább erősíti Hszi Csin-ping irányadó elképzeléseit és vezető szerepét.

A kongresszus a szombati nap folyamán megválasztja a párt Központi Bizottságát, amely vasárnap nevezi ki legbefolyásoabb testületét, az Állandó Bizottságot. Ennek azonban már nem lesz tagja a gazdasági reformerként ismert Li Ko-csiang miniszterelnök, miután a jelenleg héttagú testület három másik tagjával együtt nem jelölték újra testületbe. A 67 éves politikus már a Népi Kongresszus márciusi éves ülésén bejelentette, hogy két ciklus után nem indul a miniszterelnöki tisztségért.



Voltak azonban olyan spekulációk, hogy Li Ko-csiang lehet a parlament elnöke, ami gyakorlatilag a második számú állam- és pártvezérré tenné őt Hszi Csin-ping után. Ugyanakkor továbbra is tartják magukat pletykák a kettejük közötti nézeteltérésekről. A jelenlegi frakcióvezető, Li Csan-su is búcsúzik posztjától, a 72 éves férfi már nem tagja az új Központi Bizottságnak sem.



A kongresszus szombati ülésén elfogadták a KKP alapszabályának módosítását is, amely tovább erősíti Hszi Csin-ping kínai elnök, pártfőtitkár politikai hatalmát.