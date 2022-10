USA

Börtönre ítélték Steve Bannont, Donald Trump korábbi tanácsadóját

A szövetségi ügyészek a pénteki ítélethirdetés előtt megismételték, hogy 6 hónap börtönt és 200 ezer dolláros pénzbüntetést látnak indokoltnak. 2022.10.22 18:20 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Négy hónap börtönre és pénzbüntetésre ítélte a washingtoni bíróság pénteken Steve Bannon jobboldali médiaszemélyiséget, Donald Trump korábbi elnök egykori főtanácsadóját a kongresszusi idézés semmibe vétele miatt.



A szövetségi bíró az ítélet kihirdetése után közölte, hogy fellebbezés esetén a végrehajtást felfüggeszti. Amennyiben Steve Bannon és ügyvédei nem nyújtanak be fellebbezést az ítélet ellen, akkor november 15-ig önként kell megjelennie a hatóságnál, hogy megkezdje a büntetés letöltését.



Bannon ügyvédei korábban azt közölték, hogy fellebbeznek az ítélet ellen.



Steve Bannon bűnösségét már júliusban megállapította a bíróság, az ítélethozatal azért nem történhetett meg korábban, mert a vádlott és ügyvédei a per újratárgyalását kérték eljárási hibákra és arra hivatkozva, hogy a perben nem sikerült meghallgatni a 2021. január 6-án a Capitolium ellen végrehajtott támadás körülményeit vizsgáló bizottság tagjait.



Donald Trump korábbi kampányfőnöke az ítélethirdetés után kijelentette, hogy tiszteletben tartja a bíróságot és a meghozott ítéletet, valamint az ellene zajló eljárás jogi lebonyolítását. Ahogy újságírók előtt fogalmazott, mindenkinek köszöni, aki támogatta őt, és hozzátette, hogy "illegitimnek" tartja a jelenlegi rezsimet, és számára november 8. - a félidős választás napja - lesz "az ítélet napja", amikor a "Biden-kormánynak is vége lesz".



A szövetségi ügyészek a pénteki ítélethirdetés előtt megismételték, hogy 6 hónap börtönt és 200 ezer dolláros pénzbüntetést látnak indokoltnak.



A bíró ítélete 4 hónap börtönt és 6500 dolláros pénzbírságot talált megalapozottnak az elkövetett cselekményért.



Steve Bannon ellen azért indult eljárás, mert nem jelent meg a 2021. január 6-i eseményeket vizsgáló demokraták vezette kongresszusi különleges bizottság ülésén, és figyelmen kívül hagyta a kötelező erejű idézést.