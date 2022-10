Pandémia

Spanyolország megszüntette az utolsó beutazási korlátozást is

A hivatalos állami közlönyben (BOE) megjelent rendelkezés értelmében mostantól már az unión kívüli országokból légi vagy tengeri úton érkezőket sem vetik alá az eddig esetlegesen előforduló, szúrópróbaszerű ellenőrzéseknek, amelyek jellemzően a testhőmérséklet mérését, fizikai szemrevételezést és a dokumentumok ellenőrzését jelentették.



Az intézkedés vonatkozik az észak-afrikai spanyol exklávék, Ceuta és Melilla területére belépőkre is.



Az egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint a koronavírusos esetek visszaszorulása és a magas átoltottság teszi lehetővé az összes beutazási korlátozás feloldását.



A szaktárca felhívta a figyelmet arra, hogy indokolt esetben bármikor visszaállíthatók a most megszüntetett intézkedések, ezért a Spanyolországba utazóknak indulás előtt továbbra is érdemes tájékozódniuk az aktuális szabályokról.



Az országon belül továbbra is maszkviselési kötelezettség van érvényben a tömegközlekedési eszközökön, valamint az egészségügyi és szociális intézményekben.