Ítélet

Csecsemőgyilkoson hajtottak végre halálos ítéletet az Egyesült Államokban

Az Egyesült Államok Oklahoma államában újabb elítélten hajtottak végre halálos ítéletet csütörtökön, egy 57 éves férfin, aki csecsemőkorú gyermekét ölte meg - jelentette az amerikai sajtó pénteken.



Benjamin Cole 20 évvel ezelőtt 9 hónapos kislányát ölte meg, különös kegyetlenséggel. A vádirat alapján eltörte a csecsemő gerincét és kiszakította főütőerét, mert a gyerek a sírásával felbosszantotta őt, és zavarta a videójátékban.



A férfi bűnösségét az eljárás során nem vitatták, de védői súlyos mentális betegségre és az elmúlt években egyre súlyosbodó agykárosodásra hivatkoztak, emellett az orvosok paranoid skizofréniát is megállapítottak nála.



Ügyvédei szerint állapota folyamatosan romlott, Cole visszautasította az orvosi felügyeletet, nem törődött a személyes higiéniával sem, egy elsötétített cellában élt, és szinte egyáltalán nem beszélt sem a börtön személyzetével, sem a többi elítélttel.



Az ügyész és a meggyilkolt csecsemő nevében érvelő rokonok a kegyelmi bizottság előtt a múlt hónapban tartott meghallgatáson azzal érveltek, hogy a férfi betegségének tünetei eltúlzottak, a gyilkosság elkövetésének módja miatt pedig megérdemli a halált. Az ügyész érvei között szerepelt az is, hogy a csecsemőn több korábbi sérülést is találtak, valamint, hogy Cole korábban gyemekbántalmazás miatt Kaliforniában már volt börtönben.



Benjamin Cole-on csütörtökön helyi idő szerint reggel hajtották végre a halálos ítéletet injekció által, halálának hivatalos beálltát délelőtt 10 órakor állapították meg.



Ez volt a hatodik halálos ítélet, amelyet 2021. októbere óta végrehajtottak. Az államban 2015-ben függesztették fel a legsúlyosabb ítéletek végrehajtásának gyakorlatát.



Oklahoma állam szövetségi fellebbezési bírósága szerdán arról hozott döntést - megerősítve az alacsonyabb fokú bíróság korábbi ítéletét -, hogy az államban 1977 óta hatályos, a halálos ítéletről szóló törvény megfelel az alkotmánynak. A jogszabály ellen Cole és több tucat halálos ítélettel sújtott elítélt nyújtott be felülvizsgálati kérelmet.