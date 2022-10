Ukrajnai háború

Ismét lőtték az orosz erők Harkivot, sebesültek

Az orosz erők pénteken kétszer is rakétacsapást mértek a kelet-ukrajnai Harkiv városára, a támadások következtében több helyi lakos megsebesült - hozta nyilvánosságra Oleh Szinyehubov, a régió kormányzója.



Szinyehubov azt írta a Telegram üzenetküldő alkalmazáson, hogy a második csapás következtében hárman sebesültek meg. Azt megelőzően a reggeli órákban is támadás érte a megye központját, akkor hat helyi lakos szenvedett sebesüléseket. Az ukrán hatóságok információi szerint Sz-300-as légvédelmi rakétákkal lőtték az orosz erők a várost.



A délkeleti országrészben lévő Zaporizzsját is orosz rakétatámadás érte péntek reggel. A helyi hatóságok által közzétett információk szerint halálos áldozata ott sem volt a támadásnak, három lakos sebesült meg. Egy lakóházat, egy iskolát és infrastrukturális objektumokat ért találat. A régió kormányzója szerint az oroszok Sz-300-as rakétákat vetettek be.



Szerhij Hajdaj, Luhanszk megyei kormányzó a Facebookon közölte, hogy a régióban jelenleg Szvatove környékén zajlanak a leghevesebb harcok. Az orosz erők az ukrán hadsereg által visszavett településeket lövik. A kormányzó szavai szerint az orosz támadók eközben elveszik a házát, lakását a helybelieknek az ellenőrzésük alatti településeken, ahová másokat költöztetnek be, vagy maguk foglalják el azokat.



Natalija Humenyuk, a dél-ukrajnai műveleti parancsnokság sajtóközpontjának vezetője egy tévéműsorban elismerte, hogy az éjjel valóban az ukrán erők lőtték a Herszon megyei Antonyivszkij hidat, de a támadás idején szavai szerint nem voltak a hídon civilek. Hozzáfűzte, hogy nem is lehettek, mert a támadást az orosz megszállók által elrendelt kijárási tilalom idejére időzítették. Megismételte, hogy az ukrán hadsereg tűz alatt tartja az Antonyivszkij hidat mint az orosz erők utánpótlási útvonalát, de nem lőnek létfontosságú infrastrukturális létesítményekre és polgári lakosokra sem.

Humenyuk nem zárta ki, hogy orosz katonák civileknek öltözhettek, hogy az ukrán hadsereget békés lakosok elleni támadással vádolhassák. Megjegyezte, hogy számítottak ilyenfajta provokációra az orosz oldal részéről.



Jurij Szobolevszkij, a herszoni megyei tanács alelnöke korábban nyilvánosságra hozta, hogy éjjel 11 óra körül az ukrán erők csapást mértek arra az átkelőre, amelyet az oroszok az Antonyivszkij híd alatt létesítettek, de szavai szerint "az átkelőn mozgó oszlopban nem voltak civil herszoni lakosok".



Jurij Ihnat, az ukrán légierő szóvivője pénteki sajtótájékoztatóján közölte, hogy a Németországtól kapott első IRIS-T légvédelmi rakétarendszer "átesett a harctéri tűzkeresztségen, és jól vizsgázott". Részleteket nem hozott nyilvánosságra arról, hol és hogyan működik a rakétarendszer. Reményét fejezte ki, hogy Németország még több ilyen fegyverzetet fog küldeni a jövőben Ukrajnának. Elmondta, hogy a rendszer harctéri eredményeit átadják a német félnek tanulmányozásra. "Az IRIS-T rendszert nyolc rakétával lehet felszerelni, elég erős eszköz, amely képes megsemmisíteni a légi célpontokat, rakétákat és drónokat, amelyek mostanában felénk repülnek" - fogalmazott a szóvivő.



Az ukrán fegyveres erők videóüzenetben - orosz nyelven - fordultak a fehérorosz néphez azzal a felhívással, hogy ne harcoljanak Ukrajna ellen. Emlékeztették a fehéroroszokat arra, hogy Ukrajna soha nem fenyegette Fehéroroszországot, és soha nem reagált a Fehéroroszország területéről érkező orosz behatolásra és támadásokra.



Kijevben és környékén elkezdődtek az időszakos energiakorlátozások - közölte Olekszij Kuleba, a megye kormányzója. Szavai szerint a régióban nőtt az áramfogyasztás, ezért kényszerültek erre a lépésre. A lakosság az interneten tájékozódhat, hogy a lakóházában mely órákban nem lesz áram - tette hozzá.