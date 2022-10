Zaklatási botrány

Kevin Spacey-t felmentették a szexuális zaklatás vádja alól New Yorkban

Kevin Spacey amerikai színészt felmentette a szexuális zaklatás vádja alól egy New York-i bíróság - számolt be róla a BBC hírportálja pénteken.



Az ügyet az 50 éves Anthony Rapp színész indította, amiért szerinte Spacey 1986-ban illetlenül érintette meg egy 1986-os összejövetelen, amikor Rapp 14 éves volt. A férfi 2020 szeptemberében indította a pert, melyben 40 millió dolláros (16,6 milliárd forintos) kártérítést követelt. Az Oscar-díjas Spacey tagadta a vádat.



Három héten át tartó polgári per után csütörtökön egy manhattani szövetségi bíróságon az esküdtszék úgy ítélt, hogy Rapp nem bizonyította Spacey nem kívánt szexuális közeledését. Az esküdtek több mint egy órát tárgyaltak, miután a bíró felolvasta az ítéletet. Spacey állítólag megölelte az ügyvédeit, mielőtt távoztak volna a tárgyalóteremből.



Rapp szerint Spacey 26-27 éves volt, amikor manhattani lakásán egy összejövetelen találkoztak. A Buzzfeed portál egy 2017-es cikke Rappet idézve azt írta, Spacey felkapta, az ágyra fektette és részben ráfeküdt.



A tárgyalás harmadik hetében Spacey saját védelmében azt mondta, sokkolta, amikor Rapp öt évvel korábban előállt a váddal. "Azt se tudtam, hogy lehetne igaz" - közölte, hozzátéve, hogy nem érdeklődött Rapp iránt, mivel a fiú akkor fiatalkorú volt.



Kevin Spacey karrierje a szexuális zaklatási vádak után megtorpant, a Netflix menesztette a Kártyavár című sorozatából, A világ összes pénze című filmben lecserélték. Egy augusztusi bírói döntés a sztárt arra kötelezte, hogy 31 millió dollárt fizessen a Kártyavár producereinek a költségek miatt, melyek Spacey elbocsátása miatt jelentkeztek.



A sztár ellen az Egyesült Királyságban öt pontban emeltek vádat szexuális zaklatás miatt, ártatlannak vallotta magát. Tárgyalása jövő júniusban kezdődik.