USA

Méhrajt uszított a seriffhelyettesekre egy massachusettsi férfi kilakoltatása ellen tiltakozó nő

Méhrajt uszított a seriffhelyettesekre egy massachusettsi férfi kilakoltatása ellen tiltakozó nő az Egyesült Államokban, akit többszörös testi sértéssel és "veszélyes fegyverrel" elkövetett bántalmazással vádolnak - közölték a hatóságok helyi idő szerint szerda este.



Az 55 éves Rorie Woods egy, a Springield városában élő férfi védelmére kelt, aki évek óta pereskedik kilakoltatása ellen.



A vádirat szerint a seriffhelyettesek múlt hét szerdán érkeztek a férfi lakásához végrehajtani a kilakoltatási végzést, amikor a hivatásos méhész saját családi autójával, utánfutót húzva érkezett a helyszínre. Woods kiszállt az autóból, rázni kezdte az utánfutón lévő méhkasokat, majd szabadjára engedett több száz zaklatott méhet. A felhergelt állatok több tisztviselőre is rátámadtak. A jelentés szerint mikor közölték Woodsszal, hogy a jelenlévők közül nem egy seriffhelyettes allergiás a méhcsípésre, a nő - aki közben felvette méhészruháját - csak annyit felelt: "ó, szóval allergiásak? Annál jobb".



Egy embert kórházba kellett szállítani. Robert Hoffman seriffhelyettes szerint a vád alá helyezett nő sokkal szigorúbb büntetést is kaphatott volna, ha a dolgok még rosszabbul alakulnak. Hozzátette: "támogatom az állampolgárok békés tüntetéshez való jogát, de ha valaki átlépi a határt és veszélybe sodorja a kollégáimat, biztosra veheti, hogy őrizetbe vesszük".



Rorie Woods és más, a kilakoltatás ellen tiltakozó aktivisták azt állítják, csupán egy jogtalan kilakoltatást próbáltak megakadályozni, a lakás tulajdonosa másnap ugyanis benyújtotta a bíróságnak magáncsődöt igazoló dokumentumot.



A vád alá helyezett nő ártatlannak vallotta magát. Woodsot a meghallgatás után óvadék nélkül elengedték, ahogy a méhek is szabad lábon védekeznek.