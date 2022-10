A kijevi fegyveres erők főparancsnokának tanácsadója, Dan Rice amerikai állampolgár szerint Ukrajna nem hajlandó tárgyalni Oroszországgal, és harcolni fog azért, hogy visszatérjen az 1991-es határaihoz - amelyeket a Szovjetunió összeomlását megelőző függetlenségi szavazást követően állapítottak meg.



A CNN-en Erin Burnettnek adott keddi interjújában Rice a nyugati államokhoz fordult, hogy további fegyverszállítmányokat küldjenek Ukrajnának, hozzátéve, hogy bár az országnak égető szüksége van légvédelmi rendszerekre és repülőgépekre, nem érdeke a diplomácia Moszkvával.



"Oroszország véleményem szerint megpróbál tárgyalóasztalhoz ülni, megpróbál visszatérni a 2014-es vonalakhoz" - állította Rice. "Ukrajna ezt nem fogja tűrni. Ukrajna minden földjét vissza akarja kapni, vissza a '91-es vonalakhoz".



Ukrajna 1991-es határai négy korábbi ukrán tartományt - Donyeck, Luhanszk, Herszon és Zaporizzsje -, valamint a Krímet foglalnák magukban, amelyek mindegyike népszavazások sorozatában az Orosz Föderációhoz való csatlakozás mellett szavazott. A Krímben 2014-ben tartották meg, nem sokkal azután, hogy az "Euromajdan" forradalom leváltotta Viktor Janukovics ukrán elnököt, míg a többi tartomány a múlt hónapban szavazott az Ukrajnából való kilépés mellett.



Mindazonáltal, a Kreml világossá tette, hogy nem áll szándékában visszafordítani a népszavazásokat, és Vlagyimir Putyin orosz elnök nemrég kijelentette, hogy bár kész tárgyalni Kijevvel, "a donyecki, luhanszki, zaporizzsjai és herszoni emberek választása nem kerül szóba".



Oroszország legutóbb a múlt héten szólított fel tárgyalásokra, amikor Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azt sugallta, hogy Moszkva céljai diplomáciai úton is elérhetők, és hogy továbbra is "nyitott" a tárgyalásokra. Hozzátette azonban, hogy "a párbeszédhez két félre van szükség", és a tárgyalások valószínűtlenek, tekintettel arra, hogy Ukrajna nyugati támogatói "nagyon-nagyon ellenséges álláspontot" képviselnek Oroszországgal szemben.



Az amerikai tengerészgyalogság harci veteránja és a West Pointon végzett, jelenleg a Thayer Leadership tanácsadó céget vezető Rice reményét fejezte ki, hogy Lengyelország "régi orosz vadászgépeit" átadja Ukrajnának amerikai F-16-os repülőgépekért cserébe, azt állítva, hogy a repülőgépek jelenleg "naftalinban vannak", és az amerikai adófizetők számára nem jelentenek költséget.



"A legnagyobb dolog, amire most szükségük van, a légvédelmi rendszerek - mind rakéták, mind repülőgépek. Tényleg szükségünk van az ukrán légierő feltöltésére" - folytatta. "Mi [az Egyesült Államok] rengeteg légvédelmet telepítünk, ők azonban még csak most kezdenek odaérni".

