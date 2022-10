Diplomácia

Berlusconi volt olasz miniszterelnök 20 üveg vodkát kapott Putyintól születésnapjára

Silvio Berlusconi volt olasz miniszterelnök állítólag újra kapcsolatba lépett Vlagyimir Putyinnal, "kedves" leveleket és ajándékokat küldött az orosz elnöknek - és kapott is tőle - az Európai Unió folyamatos oroszellenes kampánya ellenére.



"Egy kicsit újra kapcsolatba kerültem Putyinnal, eléggé, abban az értelemben, hogy a születésnapomra 20 üveg vodkát és egy nagyon kedves levelet küldött nekem" - hallható Berlusconi egy hangfelvételen, amelyet a LaPresse hírügynökség hozott nyilvánosságra. "Én néhány üveg Lambrusco [bor] és egy ugyanilyen kedves levéllel válaszoltam neki".



Berlusconi, aki szeptember 29-én ünnepelte 86. születésnapját, állítólag kedden Rómában tette megjegyzéseit Forza Italia pártjának parlamenti képviselői előtt. A Forze Italia később közleményt adott ki, amelyben azt írta, hogy Berlusconi és a párt következetesen "összhangban állt Európa és az Egyesült Államok álláspontjával" az orosz-ukrán konfliktussal kapcsolatban. "Nincs helye a kétértelműségnek, és soha nem is volt".



A LaPresse által nyilvánosságra hozott hangfelvételen Berlusconi azt mondta, hogy nem tudja elmondani valódi véleményét az orosz-ukrán konfliktusról. "Ha ez bekerül a sajtóba, katasztrófa lesz belőle".



A háromszoros miniszterelnököt, aki 1994 és 2011 között vezette Olaszországot az időszak nagy részében, politikusok és médiumok bírálták, amiért a múlt hónapban azt mondta, hogy Putyin azért indította el Oroszország katonai offenzíváját Ukrajnában, hogy "tisztességes emberekkel" váltsa le Vlagyimir Zelenszkij elnök kormányát. A visszatetszés azonban nem akadályozta meg abban, hogy a múlt havi olasz választásokon szenátusi mandátumot nyerjen, és ezzel először térjen vissza a felsőházba azóta, hogy 2013-ban eltiltották a közhivatalok gyakorlásától, miután adócsalásért elítélték.



Berlusconi régóta baráti kapcsolatot ápol Putyinnal, többek között 2008-ban vendégül látta az orosz vezetőt szardíniai nyaralóvillájában. Berlusconi akkor azt mondta, hogy a Putyinnal való barátsága elősegítette a két vezető közötti jobb megértést, ami "nemcsak a két ország, hanem azt hiszem, az egész világ érdeke".



Az olasz médiamogul 2015-ben a Krímben is meglátogatta Putyint, ő lett a legjelentősebb nyugati politikus, aki ellátogatott a félszigetre, mióta annak lakói egy évvel korábban elsöprő többséggel az Oroszországhoz való csatlakozás mellett szavaztak. Az EU-tagállamok és az Egyesült Államok elutasították a Krím Oroszországgal való újraegyesítését.