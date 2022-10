Ukrajnai háború

Danyilov bűntettnek nevezte a hadiállapot bevezetését a megszállt ukrán területeken

Bűntettnek nevezte Olekszij Danyilov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára azt, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök bevezette a hadiállapotot szerdán az Oroszország által megszállt ukrán területeken.



"Putyin hadiállapota Ukrajna elcsatolt régióiban az ukrán lakosság tömeges deportálására való felkészülés Oroszországba a megszállt területek etnikai összetételének megváltoztatása érdekében. Bűncselekmény, amelyet az ENSZ-nek el kell ítélnie, és amelyet Oroszország már elkövetett a Krím-félszigeten, és büntetlen maradt" - írta a politikus a Twitteren.



Az orosz erők eltalálták a nyugati országrészben lévő Ivano-Frankivszk megyében lévő burstini hőerőművet - közölte Szvitlana Oniscsuk, a megyei tanács elnöke. Szavai szerint a tüzet eloltották, senki sem sérült meg. Szerhij Borzov, Vinnicja megye kormányzója nyilvánosságra hozta, hogy a középnyugati országrészben lévő régióban is találtak el az orosz erők energetikai objektumot, de részletekbe nem bocsátkozott. Natalija Humenyuk, a dél-ukrajnai műveleti parancsnokság sajtóközpontjának vezetője egy tévéműsorban megerősítette, hogy egy létesítményt találta ért Vinnicja megyében, hozzátette ugyanakkor, hogy a támadásban senki sem sérült meg.



A középső országrész légierejének parancsnoksága arról számolt be, hogy a légvédelem 12 ellenséges légi célpontot lőtt le Ukrajna középső és északi részén az oroszok szerdai támadása során.



Az orosz megszálló hatóságok a Donyeck megyei Mariupolban lebontották a sztálini időkben előidézett 1932-1933-as ukrajnai nagy éhínség, a holodomor áldozatainak emlékművét teherautódaru segítségével - számolt be az Ukrajinszka Pravda hírportál a RIA Novosztyi orosz hírportálra hivatkozva. A megszállók azt mondták, hogy a gránitot építőanyaggá dolgozzák fel.