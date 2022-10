Háború

Az EU-tagok azt mondták Ukrajnának, hogy ne aggódjon a pénz miatt, van elég

Josep Borrell szerint a blokk megengedheti magának a kompenzációt Kijev támogatására, annak ellenére, hogy a jelentések ennek ellenkezőjét állítják. 2022.10.18 17:12 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az EU-nak elegendő pénze van arra, hogy támogassa azokat a tagállamokat, amelyek fegyvereket küldenek az ukrán hadseregnek - jelentette ki hétfőn Josep Borrell, a blokk külügyi vezetője. Kijelentését olyan hírek közepette tette, amelyek szerint az EU nem tudja teljes mértékben megtéríteni ezt a kijevi erőket támogató államoknak.



Borrell a Külügyek Tanácsának luxembourgi ülése előtt mondott beszédében azt mondta, hogy "van elég pénz, ne aggódjanak a pénz miatt", mielőtt elsétált volna.



A diplomata biztosítékai ellenére a Politico a múlt héten arról számolt be, hogy az Európai Békefenntartási Eszköz, az uniós országoknak a Kijevnek küldött fegyverek pótlásában való segítségnyújtásra szánt 1,5 milliárd eurós alap a hozzá beérkezett kérések több mint felét nem tudta kielégíteni.



A jelentés szerint ez feldühítette Lengyelországot, amely Ukrajna egyik fő támogatója a fegyverszállítások tekintetében, Varsó pedig 1,8 milliárd eurós (1,75 milliárd dolláros) számlát nyújtott be. Lengyelország később meghátrált, és 46%-os kompenzációba egyezett bele - írja a lap.



Eközben az Egyesült Államok és Ukrajna egyaránt sürgette az EU-t, hogy tegyen többet Kijev pénzügyi támogatásáért - éspedig célszerűbb módon. A múlt héten Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter - nyilvánvalóan Brüsszelre utalva - sürgette a nemzetközi adományozókat, hogy "fokozzák" segélyezési erőfeszítéseiket, és hangsúlyozta, hogy a támogatásnak nem kölcsönökben, hanem közvetlen készpénzkifizetésekben kell történnie.



A Washington Postnak nyilatkozva egy korábbi magas rangú pénzügyminisztériumi tisztviselő megjegyezte, hogy "tudom, hogy nagyon frusztráltak" a segélyek lassú előrehaladása miatt, és hozzátette, hogy "az amerikai tisztviselők azt szeretnék, ha Európa sokkal gyorsabban teljesítene".



A hónap elején Oleg Ustenko, Vlagyimir Zelenszkij ukrán elnök egyik vezető gazdasági tanácsadója "elfogadhatatlannak" nevezte az uniós gazdasági segélyek késedelmét, arra hivatkozva, hogy a pénzügyminisztériumra "rendkívül nagy nyomás" nehezedik.



A múlt héten Zelenszkij azt mondta, hogy országának akár 38 milliárd dollárra is szüksége van a jövő évi becsült költségvetési hiány fedezésére, és további 17 milliárd dollárra ahhoz, hogy megkezdhesse a kritikus infrastruktúra helyreállítását. Eközben Washington 8,5 milliárd dollár gazdasági segélyt ígért Ukrajnának, és további 4,5 milliárd dollár érkezik az év végéig.



A Washington Post forrásai szerint azonban az EU 11 milliárd eurót (10,7 milliárd dollár) ígért, de ennek eddig csak nagyjából egyharmadát adta át, mégpedig hitelek formájában.