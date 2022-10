Jog

Hollandia legnagyobb mecsete nem csatlakozik az LMBT közösség elleni erőszakot elítélő felhíváshoz

2022.10.17 11:50 MTI

Hollandia legnagyobb iszlám temploma, az amszterdami Kék Mecset vezetősége felháborodott az amszterdami önkormányzat felhívása miatt, amelyben az LMBT közösség elleni erőszakot elítélő nyilatkozat aláírására szólították fel a mecsetek vezetőit - írta az NL Times angol nyelvű holland hírportál hétfőn.



Femke Halsema, Amszterdam polgármestere a múlt héten az LMBT közösség védelméről szóló tanácskozásra hívta meg az amszterdami mecsetek vezetőit. A polgármester azt szeretné elérni, hogy a mecsetek tanácsa írjon alá egy nyilatkozatot, amelyben elítélik az LMBT közösség elleni erőszakot, és kifejezik támogatásukat "azok iránt, akik a diszkrimináció és az erőszak ezen formájának áldozatai lettek". Az önkormányzat szeretné, "hogy minél több mecset vezetői aláírnák ezt a nyilatkozatot, amivel megmutatnák, hogy a mecsetek pozitív erőt képviselnek az amszterdami társadalomban" - idézte a meghívólevelet a hírportál.



A Kék Mecset a honlapján megjelentetett közleményében a felhívást "abszurdnak, diszkriminatívnak és vádaskodónak" nevezte. A mecset vezetősége szerint az, hogy az önkormányzat csak az iszlám vallás képviselőinek címezte a felkérést, azt mutatja, hogy ismét az iszlám közösségeket vádolják, és bizalmatlanok velük szemben, "amíg be nem bizonyítják az ellenkezőjét".



Halsema szóvivője szerint a zsidó és keresztény szervezeteket is hasonló nyilatkozat aláírására kérték. Az önkormányzat úgy véli, a vallási szervezetek fontos szerepet játszanak az LMBT közösséggel szembeni diszkrimináció és erőszak elleni küzdelemben.



"Lehetséges, hogy a felhívás más vallási felekezetekhez is szólt, de mi csak azt látjuk, ami ebben a levélben szerepel" - nyilatkozta a sajtónak a Kék Mecset szóvivője. A szervezet elutasította a hétfőre szóló meghívást.



A Kék Mecset Hollandia legnagyobb iszlám temploma. A szervezet gyakran szólal fel a muszlimok ügyében, valamint más társadalmi kérdésekben is. Az NL Times szerint péntekenként mintegy ezer ember látogatja a mecset istentiszteleteit.