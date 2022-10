USA

Pornófilmet forgatott az amerikai politikus, hogy így kampányoljon a szexmunka legalizálása mellett

Még 2021-ben forgatta le Mike Itkis, New York-i független kongresszusi jelölt azt a pornófilmet, amit nemrég töltött fel az internetre. A politikus elmondása szerint célja, hogy ily módon indítsa be a társadalmi párbeszédet olyan fontos kérdésekről, mint például a szexmunka legalizálása.



A 13 perces videót egy Nicole Sage nevű pornószínésznővel közösen vették filmre, Itkis elmondása szerint sokat tanult a forgatás alatt, és az új tapasztalatait a programjába is beemelte.



A politikus szerint azért volt szükség a videóra, mert ha simán csak beszélt volna a témáról, azzal nem tudta volna meg igazán bemutatni az elkötelezettségét az ügy iránt.



Itkis kampányának a középpontjában a "szexpozitivitás" áll, a szexmunka legalizálása mellett a szexuális jogok védelme, a házasságba való állami beavatkozás megszüntetése és az abortusz legalizálása is a programjának a része. Továbbá a politikus szerint a férfiakat nem lenne szabad arra kötelezni, hogy előzetes megállapodás nélkül gyerektartást kelljen fizetniük biológiai gyermekeik után.



Életrajza szerint a jelölt nem házas, nincs gyereke és ateista - írja a Telex.