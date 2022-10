Háború

Kamikaze drónok támadták Kijev központját - videó

Több robbanás rázta meg hétfő reggel Kijev központját - erősítette meg Vitalij Klitschko polgármester, miközben orosz dróncsapások újabb hullámáról érkeztek jelentések, országszerte.



A hír egy héttel azután érkezett, hogy Moszkva jelentős támadást indított Ukrajna kritikus energetikai és katonai infrastruktúrája ellen.



"Robbanás a Sevcsenko negyedben - a főváros központjában" - írta Klitschko a Telegram-csatornáján hétfő reggel 7 óra körül, majd néhány perccel később újabb robbanásról számolt be ugyanezen a területen. Tűz ütött ki egy nem lakóépületben, és több lakóépület is megsérült - tette hozzá később.



Szemtanúk állítólag kamikaze drónok hangját hallották a levegőben Anton Gerascsenko, a belügyminiszter tanácsadója szerint, aki szerint kritikus infrastruktúrát céloztak a kijevi központi pályaudvar környékén.



Több, a közösségi médiában keringő videó állítja, hogy a drónok Kijev egén, valamint az egyik becsapódási ponton is láthatóak.



A polgármester később közzétett egy fotót, amelyen szerinte egy megsemmisült drón részei láthatók. Az egyik töredéken a "Geran-2" szó szerepelt, amely az orosz erők által használt kamikaze drón neve.



Egyes jelentések szerint a Geran-2 az iráni gyártású Shahed-136 drón honosított változata. Sem Moszkva, sem Teherán nem erősítette meg az UAV-ok Oroszországba történő szállítását. Irán a múltban azt mondta, hogy semleges a konfliktust illetően.



Az ország más részein is jelentettek orosz csapásokat. Valentin Reznyicsenko, a keleti Dnyepropetrovszki terület kormányzója elmondta, hogy több ház megrongálódott, amikor egy rakéta egy meg nem nevezett energetikai infrastrukturális létesítménybe csapódott, és tüzet okozott. Hozzátette, hogy három rakétát elfogtak és megsemmisítettek a levegőben.



Az Ukrán Fegyveres Erők Déli Parancsnoksága szerint három drón csapódott be ipari létesítményekbe és egy gyógyszerraktárba Nikolajev városában.



Dmitrij Zsivickij, az északi Szumi terület kormányzója azt mondta, hogy több ember megsérült a "kritikus infrastruktúrát" ért csapások után.



A bejelentett csapások egy héttel azután érkeztek, hogy Oroszország két napon keresztül rakéták és drónok sortüzét indította, amelyek ukrán katonai létesítményeket és infrastruktúrát céloztak országszerte. A támadásra azt követően került sor, hogy Moszkva azzal vádolta meg Kijevet, hogy megrendezte a stratégiai fontosságú krími hídon történt halálos robbanást.