Energiaválság

A titkosítás alól feloldott dokumentumokból kiderül Berlin álláspontja az Északi Áramlat 2 ügyében - média

A német kormány korábban nem látott kockázatot a nemzeti vagy az európai energiabiztonságra nézve az Oroszországgal összekötő új gázvezeték elindításában - derül ki egy titkosítás alól feloldott dokumentumból, amelyet a Bloomberg kapott kézhez - számoltak be róla még pénteken.



"Összességében az értékelés arra a következtetésre jut, hogy a tanúsítás megadása nem veszélyezteti Németország és az Európai Unió gázellátásának biztonságát" - olvasható az Északi Áramlat-2 projektről szóló, 2021. október 26-án kelt biztonsági jelentésben.



Angela Merkel akkori kancellár támogatta az Északi Áramlat-2 projektet, és azzal érvelt, hogy Oroszország mindig is megbízható gázszállító volt. Hivatali ideje utolsó napjaiban elismerte, hogy a projekt kereskedelmi jellegű, "politikai dimenzióval", de továbbra is azzal érvelt, hogy az útvonal megnyitása nem veszélyezteti Európa energiaellátását.



Olaf Scholz, Merkel utódja eleinte támogatta Berlin hivatalos álláspontját, és az Északi Áramlat 2-t "tisztán gazdasági" projektnek nevezte. A kancellár azonban megváltoztatta álláspontját, miután Oroszország elismerte az ukrajnai Donbász köztársaságok függetlenségét, és a tanúsítási folyamat leállt.



Moszkva ukrajnai katonai offenzívájának kezdete óta Scholz és Merkel is azzal vádolta Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hogy a gázszállításokat arra használja fel, hogy energiaháborút folytasson Európa ellen. Scholz kedden azt mondta, hogy mindig is biztos volt abban, hogy a Kreml "fegyverként" használja az üzemanyag feletti ellenőrzést, és ezzel más uniós tisztviselők véleményét is megismételte.