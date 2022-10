Háború

Ausztria a nácizmusról szóló törvény módosításába kezd

Ausztria szigorítani akarja a nácizmus elleni törvényeket, miután a média nyilvánosságra hozta, hogy egy katonatiszt annak ellenére maradt szolgálatban, hogy rajtakapták, amint náci stílusú egyenruhát viselt és a hitleri tisztelgést hajtotta végre. Katonai tisztviselők szerint lefokozták nem katonai szolgálatra.



Alma Zadic igazságügyi miniszter és Karoline Edtstadler alkotmányügyi miniszter pénteken bejelentette, hogy törvénymódosítást terveznek annak érdekében, hogy a köztisztviselőket automatikusan elbocsássák, ha bűnösnek találják őket a nácizmust tiltó, második világháború utáni törvény megsértésében.



"Aki a tiltó törvény alapján elítélt, annak nincs keresnivalója a közszolgálatban" - mondta az igazságügyi miniszter sajtótájékoztatón újságíróknak.



A nácizmus dicsőítésének minden formája tűrhetetlen támadás demokratikus társadalmunk ellen. Itt zéró toleranciának kell lennie.



A lépésre azt követően került sor, hogy a Kurier című újság szerdán arról számolt be, hogy egy 36 éves altiszt Ausztria déli Karintia tartományából az interneten megrendelt náci emléktárgyak felhasználásával "SS-egyenruhát" készített, amelyhez egy horogkeresztes sisak is tartozott. A férfi állítólag az egyenruhában fényképezkedett, és a hírhedt náci tisztelgést mutatta be különböző alkalmakkor, többek között egy sportklub étkezdéjében, egy futballpályán és egy laktanyában a katonatársak előtt.



A Kurier szerint a klagenfurti bíróság a nyáron 1200 euró pénzbüntetésre ítélte a tisztet, és tíz hónapos feltételes börtönbüntetést szabott ki rá. A védelmi minisztérium fegyelmi tisztviselője azonban nem kérte a vádlott elbocsátását.



A történet nyilvánosságra kerülése után az osztrák védelmi minisztérium közleményt adott ki, amelyben arról számolt be, hogy a tisztet "azonnali hatállyal felmentették a feladatai alól, és nem katonai funkcióban foglalkoztatják".



Alexander Van der Bellen osztrák elnök "megdöbbenéssel" nyilatkozott, miután értesült a tiszt viselkedéséről. Klaudia Tanner védelmi miniszter "hihetetlen helytelen viselkedésnek" minősítette tettét, hozzátéve, hogy a hatóságoknak többet kell tenniük a "tudatosság előmozdítása érdekében" a katonai személyzet körében.



Ausztriát 1938-ban annektálta a náci Németország, és a második világháború után nyerte vissza függetlenségét. Semleges, szuverén állammá 1955-ben nyilvánították, amikor a szövetséges megszállás véget ért.