Háború

Erőművet támadtak meg az ukrán határhoz közeli orosz városban

Ezen a felvételen az ukrán különleges erők láthatók, amint megsemmisítenek egy orosz katonai járművekből álló nagy konvojt Multiple Launch Ro erőműnél.

Rakéta csapódott egy erőműbe az ukrán határtól nem messze fekvő oroszországi Belgorod városában péntek este. A támadás miatt nagy tűz keletkezett a helyszínen.



A helyi kormányzó Kijevet hibáztatta, amely feltehetően a hét eleji orosz csapásokért akart megtorlást végrehajtani. Vjacseszlav Gladkov arról számolt be, hogy az ukrán hadsereg egy elektromos alállomásra mért csapást. Ha ez megerősítést nyer, ez lesz az első csapás, amelyet az ukrán fegyveres erők mértek egy orosz nagyvárosban lévő energetikai létesítményre az ukrán városok elleni nagyszabású orosz támadás óta.



A közösségi médiában közzétett fotókon és videókon nagy tűznyelvek emelkedtek a magasba az erőmű körül, és sűrű fekete füstfelhők gomolyogtak.



Az egyik videó pont azt a pillanatot mutatta, amikor egy gránát eltalálta a létesítményt, és nagy robbanást okozott, bár a kár mértéke még nem tisztázott.



Korábban pénteken Belgorod város legalább egy kerületében áramkimaradásról számoltak be a lakosok. A helyiek arról is beszéltek, hogy erős robbanásokat hallottak.



Az incidensek egy nappal azután történtek, hogy ukrán ágyúzás során találat érte a város egyik lakóházát. Áldozatokról nem érkezett jelentés. Belgorod régiót a Moszkva és Kijev közötti háború február végi kirobbanása óta többször érte ágyúzás és dróntámadás az ukrán erők részéről.



Az elit ukrán csapatok azt állítják, hogy egyetlen nap alatt csapást mértek a konvojra, célba véve a katonai járműveket és más orosz szállítmányokat.