Ukrajnai háború

Ukrán vezérkar: az orosz erők parancsot kaptak a támadóműveletek leállítására több irányban

az ilyen döntések fő oka az utánpótlás rendkívül alacsony erkölcsi és pszichológiai állapota és az, hogy a mozgósítottak közül sokan dezertálnak, illetve nem tartják be a harci parancsokat. 2022.10.13 18:17 MTI

Az orosz csapatok parancsot kaptak a felsővezetéstől, hogy ideiglenesen állítsák le a támadóműveleteket a harci cselekmények bizonyos területein, köztük Donyeck megyében - írta az ukrán vezérkar csütörtöki harctéri helyzetjelentésében.



A közlemény szerint az ilyen döntések fő oka az utánpótlás rendkívül alacsony erkölcsi és pszichológiai állapota és az, hogy a mozgósítottak közül sokan dezertálnak, illetve nem tartják be a harci parancsokat.



A zaporizzsjai régióban, Tokmak térségében az ukrán alegységek három orosz Sz-300-as légvédelmi rakétarendszert semmisítettek meg legénységgel együtt. A megsérült orosz katonákat a helyi kórházba szállították. A déli Herszon megyében Tokarivka térségében mértek az ukrán erők tüzérségi csapást az orosz csapatokra, aminek következtében az orosz hadsereg mintegy 150 katonát veszített.



Szerdán az ukrán vezérkar jelentése szerint az oroszok három rakéta- és 21 légicsapást, valamint 104 támadást hajtottak végre rakéta-sorozatvetőkkel. Több mint negyven település volt kitéve ellenséges támadásoknak, köztük Mikolajiv, Vinnicja és Cserkaszi megyeszékhelyű városok térsége. Az orosz erők különböző rakétákat és iráni gyártású drónokat vetettek be.



A vezérkar legfrissebb, csütörtöki összesítése szerint eddig 63 800 orosz katona halt meg Ukrajnában, közülük előző nap mintegy 420.



Jaroszlav Jarusevics Herszon megyei kormányzó egy tévéműsorban azt mondta, hogy az ukrán csapatok már 75 települést szabadítottak fel a régióban, ebből csak októberben 29-et. Néhányat megnevezett azokon felül, amelyeknek a visszavételét már korábban közzétette a déli műveleti parancsnokság is. Kiemelte, hogy Herszon megye felszabadítása folytatódik, de - mint mondta - több részletet nem közölhet a hadsereg által kért "információs csend" betartása miatt.



Dmitro Lunyin, az ország középső részében fekvő Poltava megye kormányzója újságíróknak azt mondta, hogy az elmúlt két napban két ukrán katonai repülőgép zuhant le a régióban. Jurij Ihnat, a légierő szóvivője ugyanakkor az Ukrajinszka Pravda hírportálnak egy Szu-24-es gép lezuhanását erősítette meg. Hozzátette, hogy a két pilóta katapultált, egy közülük életét vesztette.



Mikolajiv dél-ukrajnai várost az éjjel támadta Sz-300-as rakétákkal az orosz hadsereg. Találat ért több lakóházat, köztük egy ötemeletest, amelynek a két felső szintje leomlott. Egy helyi lakos meghalt, ketten megsérültek, köztük egy 11 éves fiú, hét ember után még kutatnak a romok alatt - hozta nyilvánosságra Vitalij Kim megyei kormányzó. Volodimir Zelenszkij elnök a Telegramon közzétett üzenetében hozzátette, hogy a fiú hat órát töltött a romok alatt, mire sikerült kimenteni.

Pavlo Kirilenko Donyeck megyei kormányzó arról adott hírt, hogy az előző napi orosz ágyúzások következtében Avgyijivka településen hét civil vesztette életét.



Olekszandr Sztaruh Zaporizzsja megyei kormányzó csütörtökön közölte, hogy az orosz erők Orihiv várost lőtték, egy helyi lakos vesztette életét, 13-an sebesültek meg.



Andrij Nyebitov Kijev megyei rendőrfőnök a Telegramon arról tájékoztatott, hogy reggel a fővárostól, Kijevtől nyugatra fekvő Makariv környékét támadták az orosz erők iráni gyártású kamikaze drónokkal. Olekszij Kuleba Kijev megyei kormányzó hozzátette, hogy senki sem sérült meg a támadásokban.



Volodimir Kudrickij, az Ukrenerho áramszolgáltató vállalat igazgatótanácsának elnöke a Facebookon közölte, hogy nincs szükség az országban az áramszolgáltatás időleges korlátozására, mert az orosz rakétacsapások nyomán keletkezett károkat minden régióban sikerült helyreállítani.