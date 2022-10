Háború

Szabotőröket vettek őrizetbe, akik azt tervezték, hogy felrobbantják a TurkStream vezeték egy részét, amely orosz földgázt szállít Törökországba - közölte csütörtökön a Kreml szóvivője.



"Bizonyos erők ... már kísérletet tettek a TurkStream ellen. A szabotőröket elfogták, és több embert letartóztattak. Fel akarták robbantani. A mi területünkön, a mi földünkön" - mondta Dmitrij Peszkov.



Peszkov megjegyzései azt követően hangzottak el, hogy Oroszország javaslata szerint Törökország az orosz gáz csomópontjává válna, és azt reexportálná az európai fogyasztóknak. Erről a kazahsztáni Asztanában egy nemzetközi csúcstalálkozó alkalmával beszélt.



Peszkov szerint a szeptemberi "terrortámadások" után, amelyek a Balti-tenger alatt húzódó Északi Áramlat vezeték négy vezetékéből hármat megrongáltak, az EU nem rendelkezik az orosz gáz fogadásának eszközeivel, még ha kérné is azt.



A Kreml szóvivője hangsúlyozta, hogy a Törökországba tartó vezeték az egyetlen "teljesen működőképes, teljesen feltöltött és óraműpontossággal működő" útvonala az orosz gáznak az uniós országokba. Ankara tovább fejleszthetné gázinfrastruktúráját, hogy növelje reexportkapacitását - javasolta, azt állítva, hogy a török vezetés érdeklődik a javaslat iránt.



Vlagyimir Putyin elnök "utalt bizonyos erők eredetére", amelyek a TurkStream elleni támadás mögött álltak - tette hozzá Peszkov, anélkül, hogy részleteket közölt volna arról, hogy melyik incidensre utalt.



Szerdán az orosz elnök úgy tűnt, azzal vádolja Washingtont, hogy köze van az Északi Áramlat szabotálásához, mondván, hogy a kedvezményezett az a fél, aki "most sokkal nagyobb mértékben kényszerítheti rá az Egyesült Államokból származó cseppfolyósított földgázt az európai országokra". Ugyanebben a beszédében egy török gázcsomópont ötletének adott hangot.



Hétfőn Putyin azzal vádolta meg Kijevet, hogy számos szabotázsakciót indított az orosz energetikai infrastruktúra, köztük a TurkStream gázvezeték ellen.



Szeptember közepén az orosz FSZB biztonsági ügynökség arról számolt be, hogy elfogtak egy ukrán ügynököt, aki állítólag bombát akart elhelyezni egy olyan létesítményben, amely részt vesz az orosz földgáz Törökországba irányuló exportjában.