Koronavírus-járvány

Német egészségügyi miniszter: újabb hullám indult Németországban

Elindult a koronavírus-járvány újabb hulláma Németországban, ezért vissza kell állítani a maszkviselési kötelezettséget a zárt, nyilvános helyeken - mondta a német szövetségi egészségügyi miniszter csütörtökön.



Karl Lauterbach a járványügyi védekezés lehetőségeit és szabályait rögzítő új jogszabály végrehajtásáért felelős tartományi kormányokra utalva az ARD országos köztelevíziónak azt mondta, hogy a szövetségi kormány "nem akar pánikot kelteni vagy atyáskodni a tartományok felett", de valakinek ki kell mondania, hogy "jobb lenne" visszaállítani a beltéri maszkviselési kötelezettséget.



A miniszter - aki kutatóorvosként elismert járványügyi szakértő is - hangsúlyozta, hogy a szövetségi kormány nem tudja kényszeríteni a tartományokat a járványügyi szabályok szigorítására, de tudomásul kell venni, hogy az egyre emelkedő új járványhullám "nem hagy alább magától".



Rámutatott, hogy számos térségben meredeken emelkedik a napi új regisztrált fertőződések száma és máris vannak kórházak, amelyek a teljesítőképességük határához érkezve igyekeznek ellátni a betegeket.



A szövetségi kormány felelősségi körére utalva hozzátette, hogy az ország jól felkészült az őszi és téli hullámra, hiszen van elég oltóanyag és gyógyszer, és fejlődött a járvány alakulásának követését szolgáló adatkezelési rendszer is. A sikeres védekezéshez viszont a tartományok közreműködése is szükséges - fejtette ki Lauterbach, hozzátéve: teljesen biztos abban, hogy a tartományi kormányok felelősségteljes módon alakítják a szabályokat.



Németország több tartományban nem is vonták vissza teljesen a maszkviselési szabályokat, így például a fővárosban, Berlinben az év eleje óta folyamatosan kötelező a maszkviselés a közösségi közlekedésben. A helyi kormány (szenátus) várhatóan a napokban az üzletekre is kiterjeszti az FFP-2 minősítésű maszk viseléséről szóló szabályt.



A Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) adatai szerint az utóbbi napokban ismét megfordult a trend, a nyári fertőzéshullám levonulása után új hullám bontakozik ki. Ezt mutatja az úgynevezett hétnapi fertőzésgyakoriság - az utóbbi hét napon regisztrált fertőződések százezer lakosra jutó száma - amely az intézet csütörtöki kimutatása szerint 793,8-ra emelkedett az egy héttel korábbi 462,4-ről.



Az utóbbi 24 órában 145 213 ezer ember szervezetében mutatták ki az új típusú koronavírust (SARS-CoV-2), szemben az előző heti 132 494-gyel. A vírus okozta betegséggel (Covid-19) összefüggésben regisztrált halálesetek száma 176-ra emelkedett az egy héttel korábbi 87-ről.