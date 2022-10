Háború

Ukrajnának csak három régióját nem érintették a rakétatámadások egy térkép szerint

Vjacseszlav Volodin, az orosz Állami Duma szóvivője megosztott egy térképet, amely az ukrán katonai célpontokra és infrastruktúrára a hét elején mért orosz rakétacsapások mértékét mutatja be.



Moszkva "a kijevi rezsim terrorcselekményeire adott válasza" során az ukrán energetikai infrastruktúra 70 létesítményét érte találat, aminek következtében az ország elvesztette termelőkapacitásának 50 százalékát - írta Volodin csütörtökön a Telegramon.



Az általa közzétett térképen a csapásokról látható, hogy csak három ukrán régiót - az északi Csernigovot, valamint a nyugati Volinyát és Kárpátalját - nem érintették a csapások.



"Ha a terrortámadások folytatódnak, a válasz még keményebb lesz" - figyelmeztetett az orosz parlament alsóházának elnöke.



Az ukrajnai támadások minden szervezőjét meg kell találni, és "azokat, akik ellenállnak, megsemmisítjük" - tette hozzá Volodin.



Moszkva hétfőn és kedden több tucat rakétát lőtt ki ukrajnai célpontokra, megtorlásnak nevezve a Kijev által elkövetett szabotázsakciókat, amelyek kulcsfontosságú orosz létesítményeket, köztük a kurszki atomerőművet, a TurkStream gázvezetéket és a krími hidat vették célba.



A Krímet Oroszország többi részével összekötő kulcsfontosságú híd elleni szombati teherautó-robbantást követően Vlagyimir Putyin elnök kijelentette, hogy Kijev "terrorista taktikája" nem maradhat tovább válasz nélkül.



Ukrajna több része, köztük a főváros, Kijev is áramkimaradásokról és egyéb közműproblémákról számolt be az orosz rakétatámadást követően. Az Ukrenerho országos áramhálózat-üzemeltető kénytelen volt arra kérni a fogyasztókat, hogy az esti csúcsidőben kapcsolják ki a készülékeket, és egyes területeken gördülő áramszüneteket rendelt el a terhelés csökkentése érdekében.



Szerdán German Galuscsenko ukrán energiaügyi miniszter a CNN-nek azt mondta, hogy az ország energetikai infrastruktúrájának mintegy 30 százaléka károsodott az orosz csapások két egymást követő napján.