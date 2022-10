Ukrajnai háború

Biden: Putyin elszámította magát Ukrajnában, ugyanakkor nem valószínű, hogy nukleáris fegyverhez nyúl

Az amerikai elnök szerint az orosz államfő racionális cselekvő, de Ukrajnával kapcsolatban elszámította magát. Joe Biden kedd este nyilatkozott, azután, hogy a G7 csoport rendkívüli tanácskozást tartott, és éles hangú nyilatkozatban ítélte el Oroszország legutóbbi háborús cselekményeit, valamint Moszkvának újabb szankciókat, Ukrajnának pedig további támogatást ígért.



Joe Bidennek a CNN hírtelevízióban feltették a kérdést, hogy bevethet-e az orosz elnök atomfegyvert, amelyre azt mondta, nem gondolja, de már az is felelőtlenség, ha erről beszél, mert önmagában ez is destabilizáló hatással jár.



Az elnök a demokrata párt egyik múlt heti kampányrendezvényén úgy nyilatkozott, hogy a világ 60 éve, a kubai rakétaválság óta nem állt olyan közel egy "nukleáris armageddonhoz", mint manapság.



Az amerikai elnök a helyi idő szerint kedd este sugárzott interjúban kijelentette, hogy Vlagyimir Putyin racionális cselekvő, ám nagyon rosszul ítélte meg képességét Ukrajna megtámadásával és polgárainak leigázásával kapcsolatban.



Joe Biden hozzátette: az orosz elnök Ukrajnával összefüggésben hangoztatott indokai és céljai "nevetségesek".



Utalt arra, hogy Putyin az Ukrajna elleni agressziót azzal indokolta, hogy neki minden oroszok elnökének kell lennie és egyesítenie kell az oroszajkúakat.



"Erről azt gondolom, hogy irracionális" - fogalmazott.



Joe Biden szerint az orosz elnök abban is tévedett, hogy az ukránok behódolnak majd az orosz megszállóknak, kemény ellenállásuk cáfolta meg ezt. Az amerikai elnök úgy vélte, hogy az orosz államfő teljesen elszámította magát abban is, hogy tárt karokkal fogadják majd Ukrajnában.



Közölte: nem látja értelmét a négyszemközti tárgyalásnak Vlagyimir Putiynnal a G20 közelgő csúcstalálkozón, bár megjegyezte, hogy ez attól is függ, miről akarna beszélni vele az orosz vezető.



Például ha az Oroszországban bebörtönzött amerikai kosárlabdázóról, Brittney Grinerről, akkor nyitott lenne a tárgyalásra - fűzte hozzá, hozzátéve, véleménye szerint az orosz elnök háborús bűnöket követett el, így nem látja értelmét annak, hogy most találkozzon vele.