Háború

Kijev gördülő áramszüneteket vezet be

Az ukrán főváros és a Kijevi terület lakosai akár négyórás áramkimaradásokat is tapasztalhatnak a hálózatüzemeltető által bevezetett új ütemterv szerint.



Az intézkedést kedden vezették be, és célja "az energiarendszer kiegyensúlyozása és a nagymértékű áramkimaradások elkerülése" - jelentette be kedden a DTEK magántulajdonban lévő energetikai vállalat, idézve az országos átviteli rendszerirányítótól, az Ukrenerhótól kapott utasításokat.



A váltakozó áramkimaradások az ipari fogyasztókat és a háztartásokat egyaránt érintik, és azt követően vezették be, hogy hétfőn nagyszabású orosz támadás érte az ukrán infrastruktúrát. Az Ukrenerho felszólította az embereket, hogy a hálózat terhelésének csökkentése érdekében vegyék vissza az áramfogyasztást. Hétfő este azt állította, hogy egy átlagos őszi naphoz képest 26,5%-kal csökkent a fogyasztás a fővárosban és a környező régióban.



A vállalat felszólította a felhasználókat, hogy az esti csúcsidőben tartsák alacsonyan a fogyasztást, és közölte, hogy Kijevben, Csernyigovban, Zsitomirban és Csebokszarijban gördülő áramszünetek bevezetésére utasította az üzemeltetőket, amelyek több napig lesznek érvényben.



A támadásokat követően az ukrán média az ország számos pontján jelentett problémákat az alapvető közművekkel, például az áram- és vízellátással kapcsolatban.



Moszkva azt állítja, hogy a csapások megtorlásként történtek az orosz infrastruktúra elleni, szerinte "ukrán terrortámadások" sorozatáért. Kijev szerint közel egy tucatnyi ukrán régióban károsodtak kulcsfontosságú létesítmények.