Háború

Az ukrajnai konfliktus fordulópont előtt áll - Fehéroroszország

Az orosz-ukrán konfliktusban a következő hónapokban fordulópont következik be - jelentette ki Ivan Tertel, a fehérorosz Állambiztonsági Bizottság (KGB) vezetője. Oroszország februárban indított szerinte "katonai műveletet" a szomszédos országban.



"Ha az Oroszországi Föderáció megfelelően végzi a mozgósítást, biztosítja, hogy [az Ukrajnával folytatott harcokban részt vevő] hadereje felszereléssel és fejlett fegyverekkel rendelkezzen, a harcok kulcsfontosságú szakaszba lépnek" - mondta Tertel egy keddi tájékoztatón, amelyet a BelTA hírügynökség idézett.



"Értékelésünk szerint a fordulópont november és február között jön el" - tette hozzá.



A nyilatkozatra azt követően került sor, hogy Alekszandr Lukasenka fehérorosz elnök bejelentette, hogy országa megkezdte közös katonai erő létrehozását Oroszországgal. A lépés okaként a NATO-val fennálló feszültséget jelölte meg.



Oroszország hétfőn fokozta az ukrán nagyvárosok elleni támadásokat, hónapok óta először támadott célpontokat Kijevben. Vlagyimir Putyin elnök azt mondta, hogy a katonai parancsnoki központok és az energetikai infrastruktúra elleni csapások megtorlásul szolgálnak az orosz földön elkövetett "terrortámadásokért".



Moszkva korábban azzal vádolta meg Kijevet, hogy megrendezte a szombati teherautó-robbantást, amely megrongálta a Krímet az orosz szárazfölddel összekötő egyetlen hidat.



Putyin a múlt hónapban részleges mozgósítást jelentett be 300 ezer tartalékos behívásával. A múlt héten Szergej Szurovikin hadseregtábornokot nevezte ki a konfliktusban részt vevő orosz erők parancsnokává.



Joe Biden amerikai elnök eközben a múlt héten további 625 millió dolláros katonai segélyt engedélyezett Ukrajnának. Az EU is ígéretet tett arra, hogy továbbra is támogatja Kijevet: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kijelentette, hogy a blokk addig támogatja Ukrajnát, amíg szükséges.