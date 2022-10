Közlekedés

A holland kormány a fenntarthatósági célok ellenére gyakran használja a kormánygépet

A holland kormány miniszterei sokkal gyakrabban használják a hivatali repülőgépet, mint azt a fenntarthatósági célok megengednék - írta az RTL Niews hírportál kedden.



A kormánygép az idei év első nyolc hónapjában legalább 56 repülést hajtott végre, lényegesen többet, mint az előző években. Mark Rutte miniszterelnök és Wopke Hoekstra külügyminiszter gyakran használja a kormánygépet rövid, például párizsi és luxemburgi repülésekre. Az e két célállomásra induló 12 járatból nyolc szállította Ruttét vagy Hoekstrát.



Rutte kabinetje és a külügyminisztérium szerint a szoros látogatási napirend miatt nem minden esetben volt lehetőség menetrend szerinti repülőjárat, vonat vagy autó igénybevételére.



Az RTL Nieuws azt is kiderítette, hogy a kormánygép tavaly október óta 12 alkalommal üresen repült az európai légtérben. A hivatalos számítások szerint ez, több mint 260 tonna szén-dioxid-kibocsátást jelent. "Ez ellentmond annak, hogy a kormány harcol azért, hogy visszaszorítsa a rövidebb repülőutak számát, a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése érdekében" - hívta fel a figyelmet a hírportál.



A kormánygép használatáért felelős infrastrukturális és vízügyi minisztérium a sajtó kérdéseire úgy válaszolt, hogy a kormány elengedhetetlennek tartja a légi közlekedés klímára gyakorolt hatásának csökkentését, ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy a kormány tagjai a lehető leghatékonyabban tudják végezni a munkájukat.



A hírportál arról is beszámolt, hogy a kormány repülőútjai megterhelik az állami költségvetést. Az államnak például mintegy 43 ezer eurójába került az, hogy a külügyminiszter magángéppel tett látogatást Strasbourgba, Prágába és Pozsonyba. A kormányzati információs iroda szerint, a külügy azért bérelt magánrepülőt, mert a kormánygép nem állt rendelkezésre, és más közlekedési módok nem feleltek meg a napirendjüknek.



A holland zöldpárt, a GroenLinks azt szorgalmazza, hogy a kormány és Vilmos Sándor király gyakrabban használjon fenntarthatóbb közlekedési eszközöket, például a vonatot, a 700 kilométernél rövidebb utakra. A miniszterelnöki hivatal szerint azonban a vonattal való utazás nem mindig biztonságos, se nem hatékony vagy rugalmas. Hozzátették, hogy ettől függetlenül meg fogják vizsgálni, hogy a vonatutak beilleszthetőek-e a kormány vagy a király napirendjébe.