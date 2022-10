Háború

Moszkva cáfolja, hogy az ukrajnai katonai műveletet terrorellenes hadműveletté minősíti át

Moszkva cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint az ukrajnai katonai műveletet terrorellenes hadműveletté minősítik át, miután Kijev megtámadta a krími hidat.



Amikor a feltételezett változásról kérdezték, Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azt válaszolta: "Jelenleg még nem született döntés ezzel kapcsolatban". Korábban azt mondta, hogy az ukrajnai orosz hadjárat terrorellenes műveletnek való minősítéséről csak Vlagyimir Putyin elnök dönthet.



Peszkov azt is elmondta, hogy nem született döntés a hadiállapot bevezetéséről azokban az orosz régiókban, amelyek az elmúlt hetekben ukrán csapások célpontjai voltak.



Moszkva kijevi hadjáratát hivatalosan "különleges katonai műveletnek" nevezik. A "terrorellenes művelet" (CTO) azonban jogi értelemben teljesen más dolog - célja a terrorcselekmény "feltárása és megelőzése", hatékonyságának minimalizálása, és végső soron a lakosságot fenyegető veszélyek megszüntetése. A CTO azt is lehetővé teszi a kormány számára, hogy több embert hívjon be a részvételre, beleértve a katonákat, a nemzeti gárdát, a rendőrséget, a katasztrófavédelmi dolgozókat és másokat.



A szóvivő megjegyzései azután hangzottak el, hogy Putyin az ukrán biztonsági szolgálatok (SBU) által végrehajtott terrorcselekménynek nyilvánította a közelmúltban az Oroszország szárazföldi részét a Krím félszigettel összekötő Krími híd elleni támadást.



"A kijevi rezsim már nagyon régóta terrorista módszereket alkalmaz" - mondta az elnök hétfőn, példaként említve a közszereplők elleni merényleteket, valamint a donbászi városok és a zaporozsjei atomerőmű válogatás nélküli bombázását.



"De facto a kijevi rezsim egyenrangúvá tette magát a nemzetközi terrorista csoportokkal. Az ilyen bűncselekmények válasz nélkül hagyása elképzelhetetlenné vált" - jelentette ki, majd megerősítette, hogy Oroszország a nap folyamán korábban ukrán infrastruktúrát támadott.



Hétfő reggel Ukrajna több régióját is heves rakétatűz alá vették az orosz erők, és Denis Shmigal ukrán miniszterelnök szerint legalább 11 kulcsfontosságú infrastrukturális létesítmény szenvedett kárt országszerte.



Putyin figyelmeztetett, hogy minden további ukrán "terrorista" támadásra orosz földön jelentős katonai válaszlépésekkel fog válaszolni.