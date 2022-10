Ukrajnai háború

Putyin: Oroszország csapást mért ukrán vezetési pontokra és infrastrukturális létesítményekre

Oroszország masszív csapást mért ukrán katonai vezetési pontokra, valamint kommunikációs és energetikai létesítményekre - jelentette ki Vlagyimir Putyin elnök az orosz biztonsági tanács hétfői ülésén.



Putyin szerint ez válasz volt az ukrán terrortámadásokra köztük a Krími hídon elkövetett robbantásra. Kilátásba helyezte, hogy Oroszország kemény választ ad, ha ezek folytatódni fognak.



Elmondta, a válaszlépések méretüket tekintve arányban állnak majd azzal a fenyegetéssel, amelyet a támadások Oroszország számára jelentenek.



"A kijevi rezsim a tetteivel tulajdonképpen egy szintre helyezte magát a nemzetközi terrorista alakulatokkal, a leggyűlöletesebb csoportokkal. Egyszerűen lehetetlen az ilyen jellegű bűncselekményeket válasz nélkül hagyni" - hangsúlyozta Putyin.



Elmondta: a vizsgálat megállapította, hogy a Krími hídon október 8-án elkövetett robbanás terrorcselekmény, amelynek célja a kritikus fontosságú orosz polgári infrastruktúra megsemmisítése volt. Putyin szerint a támadás megrendelői, szervezői és elkövetői az ukrán különleges szolgálatok voltak.



Az orosz elnök emellett nukleáris terrorizmussal - a zaporizzsjai atomerőmű lövetésével és a kurszki atomerőmű elleni szabotázskísérletekkel - is megvádolta Ukrajnát.



"Az ukrán különleges szolgálatok már három terrorcselekményt is elkövettek Oroszországban a kurszki atomerőmű ellen, többször is felrobbantották az erőmű nagyfeszültségű vezetékeit. A harmadik ilyen terrorcselekmény következtében egyszerre három ilyen vonalat rongáltak meg. A károkat a lehető legrövidebb időn belül kijavították, és nem voltak súlyos következmények" - mondta.



Arra is emlékeztetett, hogy a Török Áramlat gázvezeték-rendszer egyik szakaszának felrobbantására is történt már ukrán kísérlet.