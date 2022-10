Ukrajnai háború

Brit katonai hírszerzés: Bahmut felé irányuló műveletekre összpontosít az orosz haderő

Oroszország továbbra is a felőrlő Donyec-medencei műveletek előmozdítására fejt ki erőfeszítéseket a hadműveleti szárnyak jelentős fenyegetettsége ellenére. 2022.10.10 09:49 MTI

Az ukrán támadó hadműveletek továbbra is nyomást gyakorolnak az orosz erőkre északkeleten és a déli Herszon megyében, Oroszország ugyanakkor változatlanul a Donyec-medence központi szektorában, különösen a Bahmut városa közelében folyó saját támadó műveleteire helyez erőteljes hangsúlyt - áll a brit katonai hírszerzés hétfőn ismertetett helyzetértékelésében.



A londoni védelmi minisztérium által közzétett elemzés szerint az orosz fegyveres erők az elmúlt héten két tengely mentén két kilométert nyomultak előre Bahmut felé, közelebb jutva ezzel ahhoz, hogy betörjenek a városba, amelyben a tüzérségi tűz igen súlyos károkat okozott.



A brit katonai hírszerzés szerint az ott tevékenykedő orosz erők kötelékében valószínűleg a Wagner katonai magáncég alakulatai - köztük orosz börtönökből nemrégiben toborzott fegyveresek - is harcolnak.



A helyzetértékelés szerint a hadműveleti sikerek elérésének elsődleges fontosságát tükrözi az a tény, hogy Oroszország továbbra is a felőrlő Donyec-medencei műveletek előmozdítására fejt ki erőfeszítéseket a hadműveleti szárnyak jelentős fenyegetettsége ellenére.



Ugyanez a tény azonban rávilágít az orosz hadműveleti tervezés rugalmatlanságára is, amely hátráltatta az eddigi tervek végrehajtását - áll a brit katonai hírszerzés hétfői elemzésében.