Erős robbanások rázták meg Kijevet - videó

Három erős robbanás rázta meg hétfő reggel az ukrán főváros, Kijev központját - jelentette a helyszínen lévő sajtó és a város polgármestere.



Az AFP és a Reuters hírügynökség is szemtanúkra hivatkozott. A detonációk helyi idő szerint 8.15 órakor történtek. A robbanások előtt megszólaltak a légvédelmi szirénák. A belvárosból sűrű fekete füst emelkedett az égbe.



A becsapódások tényét megerősítette Vitalij Klicsko kijevi polgármester is.

Kyiv was reportedly targeted by Russian strikes this morning, multiple explosions were seen. pic.twitter.com/BC3VCWgiIJ