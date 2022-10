Ukrajnai háború

Erős robbanások rázták meg Kijevet - videó

Az AFP és a Reuters hírügynökség is szemtanúkra hivatkozott. A detonációk helyi idő szerint 8.15 órakor történtek. A robbanások előtt megszólaltak a légvédelmi szirénák. A belvárosból sűrű fekete füst emelkedett az égbe.



Vitalij Klicsko Kijev polgármestere arról számolt be, hogy robbanások történtek a város Sevcsenko negyedében, amely Kijev központjában található egy nagy területen, amely magában foglalja a történelmi óvárost és több kormányhivatalt is.



Leszia Vaszilenko, az ukrán parlament képviselője a Twitteren tett közzé egy fotót, amelyen látható, hogy legalább egy robbanás történt a Kijev központjában található Kijevi Nemzeti Egyetem főépülete közelében.



A kijevi sürgősségi szolgálat szóvivője azt mondta az AP-nak, hogy vannak halottak és sebesültek is. A mentők jelenleg különböző helyszíneken dolgoznak - mondta Szvitlana Vodolaga.



Az áldozatok száma egyelőre nem ismert.



A robbanásokat az AP újságírói hallották, és úgy tűnt, hogy rakétacsapások következményei voltak.

Kyiv was reportedly targeted by Russian strikes this morning, multiple explosions were seen. pic.twitter.com/BC3VCWgiIJ — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 10, 2022