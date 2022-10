Ukrajnai háború

Zelenszkij: megbűnhődnek a Zaporizzsja elleni orosz támadás felelősei

Volodimir Zelenszkij elnök biztos abban, hogy a vasárnap Zaporizzsja ellen végrehajtott "terrortámadásért" felelős oroszok megkapják a büntetésüket.



"Ismét Zaporizzsja. Ismét könyörtelen támadás civilek ellen. Lakóépületek ellen az éjszaka közepén. Már 12 halottról tudunk, 49 sérült van kórházban, köztük hat gyermek. Abszolút aljas és gonosz tett" - írta az államfő a Telegram üzenetküldő alkalmazáson. A támadást végrehajtó orosz erőket "emberteleneknek és terroristáknak" nevezte. "Mindenképpen felelni fognak a törvény és a nép előtt mindenki, aki ezt a parancsot adta, és aki végrehajtotta" - hangsúlyozta Zelenszkij.



Az ukrán légierő jelentése szerint a vasárnapra virradóan az orosz hadsereg 16 rakétát lőtt ki a délkelet ukrajnai megyeszékhelyre. A megye megszállt területéről, Melitopol és Bergyanszk térségéből indították a támadást. H-22 és H-59-es típusú robotrepülőgépeket, valamint Sz-300-as légvédelmi rakétákat lőttek ki a városra.



A Zaporizzsját ért támadásban legalább 12 helyi lakos vesztette életét, a városi tanács 17 halálos áldozatról számolt be. Olekszandr Sztaruh megyei kormányzó 12 ember halálát erősítette meg a Telegramon, hozzátéve, hogy a romok alatt még lehetnek emberek, ezért a mentést végzők folytatják a kutatásokat.



A kormányzó tájékoztatása szerint a legtöbb rakéta többszintes lakóházakat talált el Zaporizzsja egyik kerületében. Részben megsemmisült egy kilencemeletes épület. Öt lakóház dőlt romba. Károk keletkeztek az infrastruktúrában és húsz személyautóban.



Zaporizzsját több napja folyamatosan támadják rakétatákkal az orosz erők. Csütörtök éjjel a város központjában lévő többemeletes lakóházakba csapódtak be lövedékek, akkor is legalább 12 civil halt meg.