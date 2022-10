Ukrajnai háború

Minden ukrán támadási kísérletet sikerült visszaverni az orosz katonai szóvivő szerint

Minden frontszakaszon visszaverték az orosz erők az összes támadási kísérletet az elmúlt nap folyamán, az ukrán hadsereg a déli frontszakaszon az elszenvedett veszteségek miatt már nem is próbálkozott komolyabban az előrenyomulással - jelentette ki Igor Konasenkov altábornagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője a vasárnapi hadijelentést ismertetve.



Konasenkov szerint a Harkiv megyei Kupjanszk felől az ukrán 14. és 92. gépesített dandár külföldi "zsoldosokkal" megerősített két zászlóalja sikertelenül próbálta meg áttörni az orosz védelmet a Kiszlivka és a luhanszki régióban lévő Kuzemivka irányába, ami több mint félszáz ukrán katona életébe, egy harckocsiba és kilenc páncélozott harcjárműbe került. A harkivi régióban a 92-esek tartalékosai emellett Zahorujkivkánál, tüzérségi és légicsapások következtében minegy 60 katonát, két harckocsit és három páncélozott járművet veszítettek.



A luhanszki régióban, ahol a tábornok szerint több irányból is sikerült az orosz erőknek támadást visszaverniük, 120 ukrán katona, három harckocsi, hét páncélozott harcjármű és 11 jármű volt a veszteség. Emellett ugyanebben a régióban, három településen négy ukrán szabotázs- és felderítő csoportot fedeztek fel, ezek 17 fegyveresét, két nagykaliberű gépfegyverrel felszerelt kisteherautóját pedig megsemmisítették.



Az orosz erők a beszámoló értelmében minden ukrán támadást visszavertek, amely Zaporizzsja irányából a donyecki régió települése felé irányult, megölve mintegy száz katonát és működésképtelenné téve két harckocsit, öt páncélozott harcjárművet és hat gépjárművet. Az orosz légierő nagypontosságú csapásokat mért az ukrán "idegenlégióra" Hortica szigetén és az ukrán Barsz belügyi különleges rendeltetésű brigádjára Zaporizzsja város közelében.



A szóvivő azt mondta, hogy Mikolajiv-Krivij Rih felől az ukrán erők nem hajtottak végre nagyszabású támadó akciót a jelentős ember- és eszközveszteségeik miatt. Az általa felhozott adatok szerint az ukrán 60. lövészdandár 96. és 98. zászlóalja, valamint a 128. hegyi rohamdandár lajstrom szerinti személyi állományának 30 százalékát meghaladó pótolhatatlan veszteségeket szenvedett el.



Ugyanebben az irányban az orosz beszámoló szerint az ukrán erők csapatösszevonási kísérlet közben több mint 80 katonát, két harckocsit, 22 páncélozott harcjárművet és hét gyalogsági harcjárművet veszítettek. Megsemmisült emellett egy lengyel gyártmányú Krab önjáró tüzérségi löveg, két amerikai M777-es ágyú is.

A Herszon megyei Andrijivszk irányában az orosz erők visszaverték két ukrán gépesített lövészszázad támadását Bilohirka és Davidiv Brid felől, megsemmisítve mintegy 90 katonát, egy harckocsi, 12 páncélozott harcjárművet és három járművet.



Az orosz légierő precíziós csapása a Mikolajiv megyei Berezsnehovate közelében megsemmisítette az ukrán 61. lövészdandárjának lőszerraktárát, amelyben több mint kétszáz, az amerikai HIMARS és az Uragan sorozatvetőkhöz való rakéta volt.



Mikolajev-Krivij Rih irányában az ukrán fegyveres erők a nap folyamán összesen több mint 200 ukrán katonát, három harckocsit, 41 páncélozott harcjárművet, három löveget és hét járművet veszítettek Konasenkov szerint.



Az orosz harcászati légierő gépei, valamint rakéta- és tüzérségi erők három ukrán vezetésipontot, 47 tüzérségi egységet, valamint 163 élőerő- és hadfelszerelés-összpontosulást támadott, megsemmisítve egyebek között négy lőszer-, valamint rakéta- és tüzérségi fegyverraktárt, továbbá két amerikai gyártmányú AN/TPQ-37 légvédelmi radart a donyecki régióban.



Az orosz légierő lelőtt egy ukrán Szu-24-es repülőgépet és egy ukrán Mi-24-es harci helikoptert, a légvédelem pedig hat drónt, köztük egy Bayraktar-TB2-est, továbbá négy HIMARS-, valamint öt Uragan- és Vilha-lövedéket.



Az orosz védelmi minisztérium összesítése szerint az ukrán fegyveres erők a háború kezdete óta 317 repülőgépet, 159 helikoptert, 2182 drónt, 379 légvédelmi rakétarendszert, 5570 harckocsit és egyéb páncélozott harcjárművet, 866 rakétasorozatvetőt, 3460 tüzérségi löveget és aknavetőt, valamint 6431 speciális katonai járművet veszítettek.



Az orosz ellenőrzés alá került területek hatóságai több helyről jelentettek ukrán tüzérségi támadást. Az ukrán csapások miatt, amelyek Donyeck több negyedét is érték, Enerhodarban és környékén megszakadt a víz-, az áram-, és a telefonszolgáltatás.