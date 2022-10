Ukrajnai háború

Luhanszki kormányzó: hét települést szabadítottak fel az ukrán erők a régióban

Szerhij Hajdaj Luhanszk megyei kormányzó megnevezte vasárnap azt a hét települést, amelyeket az elmúlt napokban szabadítottak fel az ukrán erők az orosz megszállás alól.



"Most mind a hét település teljes mértékben Ukrajna ellenőrzése alatt áll. Ezek: Novoljubivka, Nevszke, Hrekivka, Novojehorivka, Nagyija, Andrijivka és Sztelmahivka" - írta a kormnyzó a Telegram üzenetüldő alkalmazáson. A felsorolt falvak mindegyike a szvatovei járásban van. Hozzáfűzte, hogy az interneten már megjelent információk ellenére nem jeletették be azonnal a települések felszabadításást, mert több helyen még folyamatban voltak a "helyzetet stabilizáló intézkedések".



Dmitro Orlov, a zaporizzsjai atomerőműnek otthont adó, orosz megszállás alá került Enerhodar polgármestere vasárnap arról tájékoztatott, hogy a városban harmadik napja nincs se áramszolgáltatás, se ivóvízellátás. Hozzátette, hogy az orosz megszállók nem engedik be a városba a humanitárius segélyszállítmányokat, még az ivóvizet sem.



A Zaporizzsja megyei rendőrség közölte, hogy 13-ra nőtt a vasárnap hajnali orosz rakétatámadás halálos áldozatainak száma, a kórházba szállított sérülteké pedig hatvanra. Az elhunytak és a sérültek között is vannak gyerekek - fűzte hozzá a rendőrség, de erről számokat nem hozott nyilvánosságra.